В Египте работающим христианам теперь разрешили отпуск на время паломничества

Мусульманам уже почти 40 лет дают оплачиваемый отпуск на время хаджа

КАИР. В Египте христиане, занятые на государственной службе, получили право на отпуск на время паломничества – соответствующее решение принято верховным конституционным судом страны на этой неделе. При этом египетским мусульманам давно уже предоставляют оплачиваемые отпуска на время хаджа, сообщает Christiantoday.

И вот теперь госслужащие-христиане, наконец, получили те же права, что и мусульмане. «Это решение верховного суда – важнейший шаг к полноправию египетских христиан, - отметил Нагуиб Габриэль, юрист, долго и трудно боровшийся за права христиан последние три года.

Священное право каждого мусульманина на оплачиваемый отпуск для свершения хаджа в Мекку закреплено специальным положением египетского законодательства еще в 1978 году, несмотря на то, что оно является явно дискриминационным по отношению к другим вероисповеданиям в стране. И вот, наконец, верховный суд страны признал неконституционной дискриминацию христиан в действующем законодательстве. Нынешняя конституция Египта введена в действие в 2014 году после всенародного референдума, и в ней есть положение о полном равноправии граждан страны.

Христиане на сегодняшний день составляют порядка 10 процентов населения Египта, достигающего 93 миллионов человек. Большинство христиан принадлежат к Коптской Церкви, владеющей приделом в храме Гроба Господня в Иерусалиме (известном также как храм Воскресения Христова), святыне христианства.

Помимо дискриминации, до недавних пор паломничество египетских христиан в Иерусалим было затруднено из-за сурового запрета, наложенного еще в 1980 году Папой Шенудой III, патриархом Коптской церкви, который этим решением хотел выразить протест против израильской оккупации земель Палестины. Но бремя запрета со временем все более облегчалось и размывалось, подобно струйкам, подмывающим плотину, поскольку христиане всегда и всеми силами тяготели к святыням своей веры и все же свершали тайные паломничества в обход запрета. И потому нынешнее решение суда широко признается и приветствуется в египетском обществе как справедливое и долгожданное.