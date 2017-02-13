Христианский тематический парк на родине Мао Цзедуна вызвал бурю возмущения в Китае

Комплекс развернут вокруг храма в форме Ноева ковчега

ПЕКИН. В городе Чанша, столице провинции Хунань, известном как родина Мао Цзедуна, устроен христианский тематический парк вокруг храма в форме Ноева ковчега, и этот событие уже вызвало бурное возмущение в Китае, сообщает TheGardian.

Движение неомаоистов затеяло целый «крестовый поход» в социальных сетях против христианского тематического парка, который недавно открылся для посетителей в столице провинции на юге Китая, где когда-то, согласно историческим хроникам, произошло идеологическое становление и обращение юного Мао Цзедуна в коммуниста. Храм, стилизованный под Ноев ковчег – это величественное сооружение, достигающее 80 метров в высоту. Сообщения в лентах новостей об открытии комплекса привело в ярость поклонников Мао Цзедуна, для которых его родина давно превратилась в подобие святой земли.

«Когда я прочитал в новостях сообщения об открытии так называемого «христианского тематического парка», я своим глазам не поверил, - написал в социальной сети Гуо Чжонгмин, известнейший ученый-неомаоист и политолог. – Это церковное сооружение смотрится как нечто совершенно невообразимое, подобное выходцу из потустороннего мира, и я воспринимаю его как нечто чужеродное, как культурное вторжение». Гуо и его сторонники даже требуют от властей, чтобы они немедленно убрали крест со стены храма и установили не ней красную звезду.

В статье, размещенной на неомаоистском сайте «Утопия», парковый комплекс уже именуют не иначе как «культурным вторжением империализма», а известный журналист Ван Чженмин заявил, что строительство храма в этом глубоко почитаемом народом месте нарушает свободу воли людей, не желающих верить в Бога. Он также недоумевает, как могло правительство страны разрешить строительство комплекса, хотя всего год назад оно же распорядилось демонтировать гигантскую золотую статую Мао на севере провинции Хунань. Еще один критик нового комплекса, Чжао Даньян, призвал немедленно демонтировать храм как «ненужный и неуместный» в этом месте. Новый храм, по меньшей мере, наносит ущерб этому месту как бесценному памятнику культуры, уверяет критик, а в целом может даже «представлять угрозу для идеологической безопасности» Китая.

Джуди Бланш, член академии наук, работающая в Пекине и изучающая проблемы возрождения неомаоистского движения в стране, отметила, что возмущение общественности вызвано строительством комплекса в этом священном месте, которое давно стало своего рода Меккой для китайских коммунистов. Мао родился в пригородной деревушке Чжаошан в 1893 году и еще подростком переехал в столицу провинции, город Чаншу, где и начал свой революционный путь, завершившийся воцарением на самой вершине политической пирамиды власти Китая.«Мао Цзедун ходил в школу в Чанша, здесь он жил, здесь он открыл свою первую книжную лавку, - говорит Бланш. – И потому это теперь священное место для многих. Я не знаю, какую реакцию вызвало бы строительство подобного комплекса где-то в другом месте, но здесь, в святой земле, оно воспринимается как наглый акт посягательства и предательства, и потому не могло не вызвать вспышку ярости у неомаоистов». Бланш также особо отметила то неистовство, которое вызвал проект на вебсайте «Союз красной песни», который она характеризует как «форпост неомаоизма» в стране. «Основная их идея, которую они сейчас с набатным боем распространяют по стране – это что комплекс является еще одним подтверждением ползучего проникновения в страну иностранных сил, и если народные деньги выделяют на строительство храма, да еще и украшение его крестом, то это благодаря предательству одних и равнодушию других коммунистов в правительстве».

Хотя нынешний Китай является домом для десятков миллионов христиан, а христианство вошло в пятерку религий, официально признанных атеистическим правительством страны,оно не всегда благосклонно или хотя бы терпимо воспринимается Коммунистической партией Китая. За последние годы в восточном Китае были снесены с храмов сотни крестов, а Си Цзинпин предупреждал о проникновении иностранных сил в страну через религиозные общины.

Представитель христианской общины города Чанши, просивший не указывать его имя, сказал, что комплекс, который пышно именуется в прессе «христианским тематическим парком» на самом деле представляет собой храм и центр изучения Библии, и оба этих здания выстроены на скромном участке земли, выделенном общине правительством. Он сказал также, что община глубоко встревожена бурей негодования и крестовым походом на храм, развернутым в соцсетях, но пока все зависит от реакции властей, а она пока не последовала. «Пока еще правительственные органы ничего не предприняли по этому поводу, и мы продолжаем работу», - добавил представитель.

Вместе с тем, по словам Джуди Бланш, движение неомаоистов воспринимается лидерами Китая как мощная и организованная сила, с которой им приходится серьезно считаться, а потому высока вероятность того, что храм не устоит под этим натиском. «Я очень удивлюсь, если крест продержится на своем месте даже несколько дней» - сказала Бланше.