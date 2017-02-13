На Мертвом море открыта двенадцатая пещера, в которой хранились древние библейские свитки

Пещера была разграблена бедуинами в 1950е годы

ИЕРУСАЛИМ. В окрестностях Мертвого моря археологами открыта двенадцатая пещера из тех, в которой хранились древние библейские свитки, но она была разграблена бедуинами еще в 1950-е годы, когда был найден основной массив рукописей, сообщает Christianpost.

Ученые Еврейского университета в Израиле объявили об обнаружении еще одной пещеры в Иудейской пустыне – 60 лет спустя после первых открытий, явивших миру знаменитые «свитки Мертвого моря», принадлежащие к числу древнейших библейских текстов, известных человечеству. На месте были обнаружены кувшины, в которых хранились свитки, обрывки оберточных тканей от свитков и другие свидетельства, но сами древние рукописи не были найдены, и есть подозрение, что они были разграблены бедуинами в период главных открытий в этих местах. Первые рукописи Мертвого моря были найдены в 1947 году молодым пастухом-бедуином, который спустился в пещеру близ деревни Кумран на берегу Мертвого моря в поисках пропавшей овцы.

«До недавнего времени считалось, что свитки Мертвого моря хранились в 11 пещерах в Кумране, но теперь у нас нет сомнения, что пещер было 12, - сказал Орен Гатфельд, один из руководителей команды археологов Еврейского университета, ведущих раскопки. – И хотя нам не удалось обнаружить ни одного свитка, но только единственный обрывок пергамента, который в настоящее время исследуется на наличие надписей, у нас нет ни малейшего сомнения, что свитки здесь хранились, но были разграблены».

Основной массив свитков был обнаружен в период с 1947 по 1956 год. На сегодняшний день палеографические данные, внешние свидетельства, а также радиоуглеродный анализ позволяют датировать основной массив этих манускриптов периодом от 250 года до н.э до 68 года н.э. и считать их остатками библиотеки Кумранской общины, которые были спрятаны здесь от римских захватчиков. Исследование рукописей подтвердило, что, по крайней мере, некоторые из них были написаны именно в Кумранской общине. Свитки написаны в основном на древнееврейском и частично на арамейском языке; также встречаются фрагменты греческих переводов библейских текстов. Иврит небиблейских текстов являлся литературным языком эпохи Второго Храма; некоторые фрагменты написаны на послебиблейском иврите. В основном применялся квадратный еврейский шрифт, прямой предшественник современного печатного шрифта. Основным материалом свитков был пергамент из козьей или овечьей кожи, изредка папирус, часть рукописей выполнена выдавливанием на листах меди. Использовались угольные чернила (за единственным исключением апокрифа Книги Бытия).

Подозрение в разграблении пещеры пало на бедуинов, поскольку археологи обнаружили на полу лаза, ведущего в пещеру, две кирки середины 20-го века. «Среди находок кувшины, в которые были укрыты свитки, покрывающая их ткань, кожаный ремень, который связывал свиток, а также фрагменты кожи», - рассказал ученый. В пещере была также найдена сердоликовая печать, что указывает на то, что в ней обитали люди в доисторические времена.

«Хорошо представляю, как они проникли в лаз. Обнаружили в пещере кувшины со свитками, - говорит Гатфельд. – Они вынули и даже развернули свитки, причем разбросали по полу обрывки оберточных тканей, а керамику оставили как есть».