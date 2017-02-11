Католическая Церковь беатифицировала знаменитого японского самурая-миссионера
- 11 февраля
- 11:10
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- Источник:
- Седмица.Ru
Католическая Церковь беатифицировала знаменитого японского самурая-миссионера
ВАТИКАН. Дом Йусто Такаяма Укон (1552-1615 гг.), японский самурай, который принял Крещение и перешел в католицизм в возрасте 12 лет, беатифицирован как мученик в Осаке, Япония, 7 февраля 2017 г., сообщило Радио «Ватикан».
Кардинал Анжело Амато, префект Конгрегации канонизации святых, председательствовал за беатификационной Мессой, которая была совершена на спортивной арене Осака-йо-Холл.
В результате проповеди Христианства, которую предпринял Такаяма, Осака одно время была населена католиками более чем на 80%, согласно данным Ватиканского Радио.
Сосланный из Японии в конце своей жизни Такаяма умер вскоре после прибытия на Филиппины.
«Вместо того, чтобы идти на компромисс, он отказался от почестей и комфорта, приняв унижение и изгнание», — сказал Папа Франциск после беатификации Такаямы в ходе публичной аудиенции, состоявшейся в среду, 8 февраля. «Он оставался верным Христу и Евангелию; поэтому он представляет замечательный пример силы веры и преданности делу благотворительности», — подчеркнул понтифик.
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