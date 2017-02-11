Католическая Церковь беатифицировала знаменитого японского самурая-миссионера

Дом Йусто Такаяма Укон (1552-1615 гг.) стал блаженным Католической Церкви

ВАТИКАН. Дом Йусто Такаяма Укон (1552-1615 гг.), японский самурай, который принял Крещение и перешел в католицизм в возрасте 12 лет, беатифицирован как мученик в Осаке, Япония, 7 февраля 2017 г., сообщило Радио «Ватикан».

Кардинал Анжело Амато, префект Конгрегации канонизации святых, председательствовал за беатификационной Мессой, которая была совершена на спортивной арене Осака-йо-Холл.

В результате проповеди Христианства, которую предпринял Такаяма, Осака одно время была населена католиками более чем на 80%, согласно данным Ватиканского Радио.

Сосланный из Японии в конце своей жизни Такаяма умер вскоре после прибытия на Филиппины.

«Вместо того, чтобы идти на компромисс, он отказался от почестей и комфорта, приняв унижение и изгнание», — сказал Папа Франциск после беатификации Такаямы в ходе публичной аудиенции, состоявшейся в среду, 8 февраля. «Он оставался верным Христу и Евангелию; поэтому он представляет замечательный пример силы веры и преданности делу благотворительности», — подчеркнул понтифик.