Известный российский оператор Сергей Астахов планирует построить часовню на Синявинских болотах

Часовня будет построена в местах, где шли кровавые бои в годы Второй мировой войны

МОСКВА. Оператор Сергей Астахов планирует построить часовню, а также установить расколотый снарядом камень, на сколе которого будут символы всех религий - христианские, буддийские, иудейские, мусульманские, а также католический крест и красноармейская звездочка. Молодые советские бойцы безусловно в большинстве своем не могли быть сколько-нибудь религиозными людьми и иметь определенную конфессиональную принадлежность. Предполагается, что к комплексу будет обеспечен свободный доступ. Расходы по его поддержанию Сергей планирует взять на себя. На стенах часовни будут увековечены имена тех, кто поможет в сооружении комплекса.

Идея постройки часовни возникла к Сергея Астахова после того, как на участке земли в Ленинградской области, принадлежавшем ему, он обнаружил останки 15 солдат, сражавшихся в Великой Отечественной войне. Останки прекрасно сохранились в силу особенностей почвы в данном регионе. По той же причине мы имеем доступ к новгородским берестяным грамотам. Сергей Астахов провел исследовательскую работу и смог восстановить быт солдат-участников местных сражений.

В настоящий момент идет сбор средств. На стенах часовни будут написаны имена спонсоров ее возведения. Сергей решил не обращаться к государственным инстанциям за помощью. «Я не только хочу построить часовню на месте, где страдали христиане, иудеи и мусульмане, но и рассказать, что здесь было с начала 30-х годов и до конца войны», сказал Сергей Астахов.

http://chasovnya.spb.ru/