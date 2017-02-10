Ежегодный молебен о мире пройдет в часовнях на железнодорожных вокзалах Москвы

18 февраля будут проходить ежегодные молебны о мире на железнодорожных вокзалах Москвы

МОСКВА. 18 февраля будут проходить ежегодные молебны о мире на железнодорожных вокзалах Москвы. В нынешнем году, по благословению духовника Патриарха Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина), молебны пройдут с иконами — «Покров Пресвятой Богородицы» и «Умягчение злых сердец», сообщили в общественном движении «Христианское доброделание».

Молебны начнутся с часовни Казанской иконы Божией Матери на Казанском железнодорожном вокзале в 10.00.

На данном молебне будут поименно помянуты сотрудники группы «Альфа», отдавшие свою жизнь ради мира.

Далее будет совершен объезд с иконами железнодорожных вокзалов: Ярославский, Ленинградский, Рижский, Савеловский, Белорусский, Киевский, Павелецкий, Курский.

На каждом вокзале будет совершена краткая служба, а у всех желающих будет возможность приложиться к древним иконам.

Мероприятие организовано Православным общественным движением «Христианское доброделание» и будет проводиться совместно с Русской Православной Церковью, Дирекцией железнодорожных вокзалов — филиал ОАО «РЖД», Международной Ассоциацией ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», Профессиональным союзом «Каскадеров России», Благотворительным фондом «Защитник счастья».