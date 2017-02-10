Скончалась организатор Сергиевских чтений в МГУ, религиовед и филолог Наталья Викторовна Масленникова
- 10 февраля
- 15:32
- Распечатать
- Источники:
- Благовест-инфо
- Седмица.Ru
Ежегодный молебен о мире пройдет в часовнях на железнодорожных вокзалах Москвы
Молебны начнутся с часовни Казанской иконы Божией Матери на Казанском железнодорожном вокзале в 10.00.
На данном молебне будут поименно помянуты сотрудники группы «Альфа», отдавшие свою жизнь ради мира.
Далее будет совершен объезд с иконами железнодорожных вокзалов: Ярославский, Ленинградский, Рижский, Савеловский, Белорусский, Киевский, Павелецкий, Курский.
На каждом вокзале будет совершена краткая служба, а у всех желающих будет возможность приложиться к древним иконам.
Мероприятие организовано Православным общественным движением «Христианское доброделание» и будет проводиться совместно с Русской Православной Церковью, Дирекцией железнодорожных вокзалов — филиал ОАО «РЖД», Международной Ассоциацией ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», Профессиональным союзом «Каскадеров России», Благотворительным фондом «Защитник счастья».
- 10 февраля 2017
- 8 февраля 2017
- 1 февраля 2017
- 31 января 2017
- 26 января 2017
- 20 января 2017
- 9 февраля 2016