В Китае родился ребенок из замороженного 16 лет назад эмбриона

ПЕКИН. В Китае женщина родила здорового малыша после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которую прошла в прошлом году. Счастливой матерью стала 46-летняя жительница китайской провинции Гуандун, сообщает Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, женщина решила рожать в первой клинике при Университете имени Сунь Ятсена в городе Гуанчжоу. В итоге на свет появился, по официальным данным, абсолютно здоровый по всем показателям мальчик.

Отмечается, что эмбрион ребенка был заморожен 16 лет назад. В прошлом году женщина прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения и забеременела.