Вышла в свет книга «Мар Исхак Ниневийский (преподобный Исаак Сирин). Книга о восхождении инока: Первое собрание (Трактаты I-VI)»

9 февраля 2017 г. в культурном центре «Покровские ворота» состоялась презентация книги «Мар Исхак Ниневийский (преподобный Исаак Сирин). Книга о восхождении инока: Первое собрание (Трактаты I-VI)» (Издательский дом ЯСК, 2016). Публикация подготовлена специалистом по истории восточного христианства А. В. Муравьевым, руководителем секции Ближнего Востока Школы востоковедения НИУ ВШЭ, при участии группы международных исследователей.

Ядро книги составляет первый в русской науке перевод с сирийского оригинала шести трактатов из «Первого тома» знаменитого восточно-сирийского аскетического писателя мар Исхака Ниневийского (известного у греков и славян как преподобный Исаак Сирин). Ранее они были известны русскому читателю лишь в дореволюционном переводе с греческого («Слова подвижнические»). Настоящий перевод сопровождает переиздание сирийского текста (по изданию П. Беджана 1909 г.).



Книга также содержит предисловие с биографией мар Исхака Ядро книги составляет первый в русской науке перевод с сирийского оригинала шести трактатов из «Первого тома» знаменитого восточно-сирийского аскетического писателя мар Исхака Ниневийского (известного у греков и славян как преподобный Исаак Сирин). Ранее они были известны русскому читателю лишь в дореволюционном переводе с греческого («Слова подвижнические»). Настоящий перевод сопровождает переиздание сирийского текста (по изданию П. Беджана 1909 г.).Книга также содержит предисловие с биографией мар Исхака

(включая обзор источников) и очерки о рукописной традиции и текстологии его сочинений. В качестве приложений помещены несколько статей, доступных в специализированных научных журналах, а также краткие очерки о представителях раннесирийской традиции и ее монашеских центрах, составленные, по словам А. В. Муравьева, в рамках подготовки им соответствующих статей для «Православной энциклопедии».