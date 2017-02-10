Скончалась организатор Сергиевских чтений в МГУ, религиовед и филолог Наталья Викторовна Масленникова

Н.В.Масленникова известна, как блестящий искусствовед, прекрасный стилист и знаток Балкан

МОСКВА. 2 февраля 2017 года скоропостижно ушла из жизни Наталья Викторовна Масленникова – выпускница филологического факультета Московского университета (1976), кандидат филологических наук (1984), ученица выдающегося слависта Никиты Ильича Толстого. Работая на филологическом факультете Московского университета, в течение многих лет Н.В.Масленникова читала на кафедре философии религии и религиоведения философского факультета спецкурс «Религиозное искусство». Первоначально занимаясь проблематикой словенской литературы – ее диссертационная работа была посвящена теме «Словенский реалистический роман 1970-х годов», – Наталья Викторовна стала первоклассным специалистом в области религиозного искусства, истории сербского православия, создателем и многолетним руководителем духовно-просветительской программы «Сергиевские чтения».



Своим ученикам Н.В.Масленникова запомнится не только многочисленными статьями, посвященными исторической, литературной и философско-религиозной проблематике, но и индивидуальным подходом к образовательной практике, глубоким проникновением в сферу духовной культуры, воспитанием в студентах интереса к истории, литературе и культуре славянских народов.



Философский факультет выражает соболезнования родным и близким Натальи Викторовны, ее коллегам и ученикам. Отпевание Натальи Викторовны состоялось 8 февраля в Москве, в храме Покрова Пресвятой Богородицы у м. «Красносельская», ул. Нижняя Красносельская, д. 12. Похороны Натальи Викторовны прошли на Перепечинском кладбище.

Наталья Викторовна осталась в памяти своих многочисленных друзей, как необычайно активный и требовательный в общении человек. До своей безвременной кончины Н.В.Масленникова продолжала работу над статьями о живописи и искусстве, которые публиковала в интернет-изданиях. Блестящий стилист и интереснейший человек, талантливый организатор Наталья Викторовна навсегда запомнится своим друзьям и коллегам.