В Ватикане проходит форум по проблемам торговли человеческими органами и трансплантационного туризма

Мероприятие организовала Папская академия наук

ВАТИКАН. 7 февраля 2017 г. в Ватикане открылся форум по вопросам торговли человеческими органами и трансплантационного туризма. Мероприятие, которое завершит свою работу 8 февраля, организовала Папская академия наук, сообщило Радио «Ватикан».

Организаторы мероприятия отмечают, что уже в течение трех десятилетий проблема криминальной торговли человеческими органами вызывает серьезную озабоченность беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Еще в 1987 г. ВОЗ выразила свою обеспокоенность по этому поводу, а в 2010 г. приняла резолюцию, в которой государства-члены ВОЗ заявили, что растущая «полезность трансплантации человеческих клеток, тканей и органов в различных обстоятельствах, как в странах с недостаточными ресурсами, так и в странах с высоким уровнем жизни», должна прочно основываться на «принципах человеческого достоинства и солидарности, которые осуждают торговлю частями тела для трансплантации и эксплуатирования бедных и уязвимых групп населения и торговлю людьми».

Торговля органами нарушает принципы справедливости, равенства и уважения человеческого достоинства, поскольку не только влечет за собой продажу органов, но и стала одной из форм рабства и эксплуатации бедняков, мигрантов и беженцев, заключенных, несовершеннолетних, то есть всех беспомощных и обездоленных. Пап Франциск не раз высказывался за искоренение этой формы нового рабства.

Торговля органами и трансплантационный туризм обусловлены нехваткой органов для пересадки. Согласно данным ВОЗ, при ежегодной потребности примерно в 1 млн. пересадок органов проводится только 10% операций такого рода (120 000).

Незаконная торговля органами продолжается во всем мире, особенно в странах Азии, Мексике и других странах Латинской Америки, Египте, Пакистане, Индии. Туда в поисках органов для пересадки нередко приезжают состоятельные люди из Канады, США, стран Западной Европы, Австралии и стран Персидского залива, таких как Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

Цель нынешнего саммита Папского академии наук — привлечь как можно более пристальное внимание правительственных структур, СМИ и общественности во всех странах мира к проблеме трансплантационного туризма и торговли органами и мобилизовать как можно более широкие силы для борьбы с преступным бизнесом. Также планируется подготовить специальное заявление по вопросу о незаконной торговле органами.