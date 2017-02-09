В Бельгии активно проповедуют радикальный ислам, заявили в МВД страны

Бельгия занимает 1-е место среди стран ЕС по соотношению числа исламистов, отправившихся воевать в Сирию, к населению страны

БРЮССЕЛЬ. Радикальный ислам активно проповедуется в Бельгии, такая оценка содержится в специальном докладе, подготовленном экспертами центра анализа угроз при МВД королевства (OCAM)."Все большее количество мечетей и исламских центров в Бельгии находятся под влиянием ваххабизма (сторонники ваххабизма характеризуются радикализмом и нетерпимым отношением к мусульманам, придерживающимся других направлений ислама — ред.), который является миссионерским инструментом салафитов (выступают за установление исламского государственного правления, базирующегося исключительно на Коране и Сунне — ред.)", — приводит в среду агентство Belga выдержки из доклада OCAM. По данным местных СМИ, в Бельгии идеи ваххабизма активно пропагандируются в мечетях Брюсселя, Антверпена и Мехелена.

Федеральное правительство Бельгии, оплачивающее деятельность священнослужителей разрешенных в королевстве конфессий, ранее выделило 3,3 миллиона евро на зарплату впервые приступающим к обязанностям имамам.

Власти рассчитывают, что поддержка притока нового поколения исламских священнослужителей будет способствовать распространению "интегрированного" ислама и, таким образом, предотвращать радикализацию мусульманской молодежи.



По информации ряда СМИ, в порядка 30 из около 80 уже действующих на территории Бельгии мечетей проповедуется радикальный ислам и ваххабитское мышление. Бельгийские власти ранее объявили, что в рамках борьбы с терроризмом и радикализмом они усилят контроль за мечетями с целью выявления и пресечения деятельности "проповедников ненависти" вплоть до закрытия храмов, где ведутся радикальные проповеди.



Согласно официальным данным, бельгийскими правоохранительными органами в список радикально настроенных исламистов внесены 450 граждан Бельгии, половина из которых являются жителями Брюсселя. Бельгия занимает первое место среди стран ЕС по соотношению числа исламистов, отправившихся воевать в Сирию, к населению королевства, которое насчитывает немногим более 11 миллионов человек.