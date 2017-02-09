Шокирующие данные расследования: против 7% католических священников Австралии выдвигались обвинения в педофилии
- 9 февраля
- 12:38
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
В Бельгии активно проповедуют радикальный ислам, заявили в МВД страны
Бельгия занимает 1-е место среди стран ЕС по соотношению числа исламистов, отправившихся воевать в Сирию, к населению страны
БРЮССЕЛЬ. Радикальный ислам активно проповедуется в Бельгии, такая оценка содержится в специальном докладе, подготовленном экспертами центра анализа угроз при МВД королевства (OCAM).
"Все большее количество мечетей и исламских центров в Бельгии находятся под влиянием ваххабизма (сторонники ваххабизма характеризуются радикализмом и нетерпимым отношением к мусульманам, придерживающимся других направлений ислама — ред.), который является миссионерским инструментом салафитов (выступают за установление исламского государственного правления, базирующегося исключительно на Коране и Сунне — ред.)", — приводит в среду агентство Belga выдержки из доклада OCAM. По данным местных СМИ, в Бельгии идеи ваххабизма активно пропагандируются в мечетях Брюсселя, Антверпена и Мехелена.
"Все большее количество мечетей и исламских центров в Бельгии находятся под влиянием ваххабизма (сторонники ваххабизма характеризуются радикализмом и нетерпимым отношением к мусульманам, придерживающимся других направлений ислама — ред.), который является миссионерским инструментом салафитов (выступают за установление исламского государственного правления, базирующегося исключительно на Коране и Сунне — ред.)", — приводит в среду агентство Belga выдержки из доклада OCAM. По данным местных СМИ, в Бельгии идеи ваххабизма активно пропагандируются в мечетях Брюсселя, Антверпена и Мехелена.
Федеральное правительство Бельгии, оплачивающее деятельность священнослужителей разрешенных в королевстве конфессий, ранее выделило 3,3 миллиона евро на зарплату впервые приступающим к обязанностям имамам.
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