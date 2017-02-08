В Греции возник бурный спор вокруг предстоящего принесения в Афины мощей св. Елены из Венеции

Как оказалось, в Греции имеются собственные части мощей святой императрицы

АФИНЫ. Широкий резонанс в Элладской Православной Церкви получило сообщение о запланированном на весну этого года принесении в Грецию мощей св. равноапостольной императрицы Елены.

Со стороны синодальных митрополитов Элладской Церкви, согласно сообщению информационного агентства «Ромфея», прозвучало немало вопросов и жалоб по поводу ожидаемого прибытия реликвии. В то же время Архиепископ Афинский и всея Греции, как сообщается, выразил недовольство по поводу инициативы приглашения на церемонию торжественной встречи святыни европейских монархов и глав государств без окончательного одобрения данного вопроса Священным Синодом Элладской Православной Церкви.

Греческие иерархи также выразили недоумение по поводу того, что предстоящее в мае этого года прибытие мощей св. Елены в Афины состоится в условиях, когда в Элладской Православной Церкви нет окончательной уверенности в подлинности реликвии, которая должна быть доставлена в греческую столицу 14 мая 2017 г. из Венеции.

Корреспондент агентства «Ромфея» встретился с епископом Фанарионским Агафангелом, епископ генеральным директором службы «Апостолики Диакония»,которая выступила инициатором принесения реликвии из Венеции в Афины. Иерарх объяснил, что нет никаких сомнений по поводу подлинности венецианской святыни, которая, по его словам, является «единственными мощами святой Елены, которые прошли процесс официального признания в 1929 году».

Также епископ подчеркнул, что хранимые в Венеции мощи св. Елены — это часть черепа (затылочная кость, теменная кость, глазницы, носовые кости, другие фрагменты) и большая часть остальной части тела, которые по соображениям безопасности заключены в реликварий в форме тела императрицы, опечатанный сургучом.

Между тем, синодальные митрополиты, комментируя высказывания епископа Агафангела, сказали, что не следует столь вольно оперировать такими терминами, как «мощи» и «части моще». «Мы не должны играть с такими вещами», — заключили иерархи. Подробное обсуждение данного вопроса должно быть совершено немедленно и Синод должен быть подробно проинформирован относительно итогов дискуссии, после чего примет окончательное решение. Таково мнение митрополитов Элладской Церкви.

Согласно информации агентства «Ромфея», помимо признаваемых мощами святой Елены останков, хранящихся в Венеции которые прошли процесс официального признания Католической Церковью в 1929 г., в качестве мощей равноапостольной императрицы также почитаются реликвии, находящиеся в Париже, Риме и германском Трире. В этой связи греческое агентство отмечает, что римо-католики оказались в полной растерянности относительно того, где находятся подлинные мощи св. Елены.

Агентство «Ромфея» также напоминает, что в 1875 г. римско-католический епископ Ришар открыл ларец-реликварий, хранящийся в церкви Сен-Ле-Сен-Жиль в Париже, чтобы провести анатомический анализ святыни, после чего объявил на основе медицинских заключений, что реликварий содержит почти полное тело святой, тогда как ее как череп пропал без вести (!). Епископ также сказал тогда, что останки из Парижа полностью соответствует описанию мощей св. Елены, сделанному Болландистами в 18-м веке.

Помимо сказанного, следует также напомнить, что части мощей святой Елены хранятся в монастыре Великая Лавра на Афоне, Киккском монастыре на Кипре и в ряде других православных монастырей и храмов Греции.

В этой связи авторы материала, опубликованного агентством «Ромфея», задаются вопросами: неужели те, кто устраивает принесение части мощей св. Елены из Венеции, не знают о существовании этих частей мощей святой императрицы в Греции? Значит ли это, что «греческие», фрагменты мощей лишены благодати Святого Духа, если возникла необходимость привести «венецианскую» часть святыни? Или же официальное признание «венецианских» фрагментов римо-католиками делает их более подлинными, чем те частицы, которые хранятся в Греции?