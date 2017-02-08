При Донском монастыре открывается школа для православных добровольцев

Цель школы — развить социально значимые инициативы молодых православных христиан Москвы

МОСКВА. Новая "Школа общественного действия" (ШОД), которая обучит социально-активных православных молодых людей системно оказывать помощь нуждающимся людям, начинает свою работу при Донском монастыре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда Андрея Первозванного.

"Школа общественного действия откроется молебном у мощей святителя Тихона в большом соборе Донского монастыря… Организаторами проекта выступили молодежный отдел Московской городской епархии, социальный центр святителя Тихона Донского мужского монастыря и фонд Андрея Первозванного", — говорится в сообщении.

Цель школы — развить социально значимые инициативы молодых православных христиан Москвы, направленные на поддержку молодых, многодетных, малообеспеченных и неполных семей, помощь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, социализацию детей, оставшихся без попечения родителей и семейное просвещение молодежи.

Образовательная программа ШОД, в частности, ответит на вопросы, кто такой современный общественный деятель и какими компетенциями он должен обладать, как превратить идею в социальный проект и сформировать стратегию его развития. Ученикам также расскажут о возможностях социальных сетей для поддержки их инициатив. К участию в обучении приглашались молодые люди от 18 до 35 лет. Занятия в школе будут бесплатными.

Экспертами "Школы общественного действия" в Донском монастыре станут лидеры успешных социально ориентированных некоммерческих организаций, психологи, бизнес-тренеры, юристы, педагоги, историки, священнослужители Русской православной церкви.