В Казани передали Церкви здание Николо-Гостинодворского храма

КАЗАНЬ. Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана 6 февраля передало в собственность Казанской епархии Русской православной церкви (РПЦ) здание Николо-Гостинодворского храма, настоятелем которого некогда был священник Ермолай, впоследствии ставший Патриархом Московским и всея Руси Гермогеном, сообщает Татарстанская митрополия.Возвращение Церкви этого храма XVI века состоялось во исполнение поручения президента республики Рустема Минниханова от 30 января 2017 года в связи с обращением митрополита Казанского и Татарстанского Феофана в соответствии с Федеральным законом "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" и республиканских законов.В последние годы в здании храма, расположенного на улице Кремлевская, размещался Государственный комитет Татарстана по архивному делу. Недавно этому учреждению было передано новое здание, переезд состоится в ближайшее время.Гостинодворская церковь в Казани упоминается в письменных источниках с XVI века. Исторически храм входит в комплекс зданий Гостиного двора (1800-1815 годы), несмотря на то, что он на три века старше последнего. Особое значение храм приобрел после того, как его настоятель Ермолай перенес сюда с места обретения новоявленную Казанскую икону Божией Матери.За четыре с лишним века своей истории храм, который несколько раз перестраивался, сильно обветшал. В советский период церковь полностью утратила оригинальный интерьер, поэтому ей потребуется серьезная реставрация, отмечают в митрополии.