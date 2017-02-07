- 7 февраля
- 17:03
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- Источник:
- Седмица.Ru
В Мьянме с 2011 г. правительственными войсками уничтожено более 60 христианских церквей
НЕЙПЬИДО.Более 60 христианских церквей были уничтожены правительственными войсками и другими силовыми структурами в штате Качин в Мьянме (Бирме) за период с 2011 г., сообщило издание Crux.
Тысячи гражданских лиц, многие из которых — христиане, бежали в Китай, побудив однажды китайские власти развернуть свои вооруженные силы вдоль границы. Около 10000 человек тогда нашли убежище в пограничном городе Манхаи.
Мьянма — государство с населением 56.9 млн. человек, из которых 88% являются буддистами, 6% — христианами и 4% — мусульманами.
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