В Эрмитаже обнаружили единственный прижизненный портрет небесной покровительницы Петербурга

Работу выставили в публичной зоне реставрационно-хранительского центра Эрмитажа "Старая деревня"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Масляный портрет Ксении Блаженной обнаружили в фондах Эрмитажа.



По мнению исследователей, это единственное прижизненное изображение небесной покровительницы Санкт-Петербурга. Работу отреставрировали и выставили в публичной зоне реставрационно-хранительского центра Эрмитажа "Старая деревня", пишет в понедельник газета "Известия".



"Когда у музея такое колоссальное собрание, естественно, что какие-то предметы не сразу входят в научный оборот. В процессе систематизации фондов мы остановились на портрете, на который раньше никто не обращал особого внимания", - рассказал научный сотрудник музея Дмитрий Гусев.



Небольшое полотно поступило в Эрмитаж из расформированного перед войной историко-бытового отдела Русского музея. Там картина оказалась в 1930 году: ее привез со Смоленского кладбища собиратель Федор Морозов. В результате лабораторных исследований - в частности, химического анализа грунта - в Эрмитаже выяснили, что картина была написана в конце XVIII или в самом начале XIX века.



"Видно, что портрет почитался, за ним ухаживали. В красочном слое была обильная копоть и ожоги, то есть перед картиной стояла свеча или масляный светильник. Перед тем, как полотно попало в музей, его неоднократно очищали от накопившейся грязи, освежали новыми красками и даже вносили кое-какие изменения", - сообщил художник-реставратор Николай Малиновский.



Он предположил, что портрет был написан за один прием, пока Ксения сидела.



Ксения Петрова родилась между 1719 и 1730 годами, жила на Петербургской (ныне Петроградской) стороне, была замужем за полковником Андреем Петровым, певчим церковного хора. Когда Ксении было 26 лет, ее муж скончался. Этот удар так сильно поразил молодую женщину, что она отказалась от всех радостей жизни, раздала имущество бедным, подарила свой дом, оделась в костюм умершего мужа, велела всем называть себя Андреем Федоровичем и уже никогда не откликалась на свое прежнее имя.



Ксения прожила после смерти мужа 45 лет, все эти годы скитаясь бездомной странницей. Она похоронена на Смоленском кладбище Васильевского острова недалеко от церкви Смоленской Божией Матери, в строительстве которой принимала участие. После многолетнего народного почитания блаженная Ксения Петербургская была причислена к лику святых в 1988 году.