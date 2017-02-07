Католический епископ из Алеппо: «умеренная оппозиция» не отличается от других джихадистов ничем, кроме названия
- 7 февраля
- 11:58
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- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
Сирийская делегация на следующей неделе приедет в Россию для обмена опытом в сфере религиозного образования
Делегация посетит Чечню, Татарстан и Москву
МОСКВА. Россия и Сирия намерены делиться опытом в сфере религиозного образования, заявил в понедельник министр по делам религии Сирии Мухаммад Абдельсаттар аль-Саид на встрече с депутатами российской Госдумы.
"Между Россией и Сирией идет образовательный обмен опытом в религиозной сфере. На следующей неделе наша делегация посетит Чечню, Татарстан и Москву", - сказал М.Абдельсаттар аль-Саид.
В ходе поездки, по его словам, планируется обмен опытом борьбы с радикализмом, экстремизмом и терроризмом.
В свою очередь глава думской группы по защите христианских ценностей Сергей Гаврилов подчеркнул, что "было бы полезным использовать уникальный опыт Сирии по защите традиционных духовных ценностей". "Сотрудничество и взаимодействие христианства и ислама является источником не слабости, а силы наших стран", - уверен С.Гаврилов.
Делегация Госдумы находится в Сирии с визитом, в ходе которого пройдут встречи, в том числе и с руководством страны.
"Между Россией и Сирией идет образовательный обмен опытом в религиозной сфере. На следующей неделе наша делегация посетит Чечню, Татарстан и Москву", - сказал М.Абдельсаттар аль-Саид.
В ходе поездки, по его словам, планируется обмен опытом борьбы с радикализмом, экстремизмом и терроризмом.
В свою очередь глава думской группы по защите христианских ценностей Сергей Гаврилов подчеркнул, что "было бы полезным использовать уникальный опыт Сирии по защите традиционных духовных ценностей". "Сотрудничество и взаимодействие христианства и ислама является источником не слабости, а силы наших стран", - уверен С.Гаврилов.
Делегация Госдумы находится в Сирии с визитом, в ходе которого пройдут встречи, в том числе и с руководством страны.
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