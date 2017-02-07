Сирийская делегация на следующей неделе приедет в Россию для обмена опытом в сфере религиозного образования

Делегация посетит Чечню, Татарстан и Москву

МОСКВА. Россия и Сирия намерены делиться опытом в сфере религиозного образования, заявил в понедельник министр по делам религии Сирии Мухаммад Абдельсаттар аль-Саид на встрече с депутатами российской Госдумы.



"Между Россией и Сирией идет образовательный обмен опытом в религиозной сфере. На следующей неделе наша делегация посетит Чечню, Татарстан и Москву", - сказал М.Абдельсаттар аль-Саид.



В ходе поездки, по его словам, планируется обмен опытом борьбы с радикализмом, экстремизмом и терроризмом.



В свою очередь глава думской группы по защите христианских ценностей Сергей Гаврилов подчеркнул, что "было бы полезным использовать уникальный опыт Сирии по защите традиционных духовных ценностей". "Сотрудничество и взаимодействие христианства и ислама является источником не слабости, а силы наших стран", - уверен С.Гаврилов.



Делегация Госдумы находится в Сирии с визитом, в ходе которого пройдут встречи, в том числе и с руководством страны.