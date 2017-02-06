В Хевроне исламисты "Хизб ут-Тахрир" протестуют против передачи земли Русской Церкви

ГАЗА. Сторонники и активисты исламистского движения "Хизб ут-Тахрир" 4 февраля устроили в Хевроне беспорядки в знак протеста против передачи в распоряжение Русской православной церкви земель в районе монастыря Святой Троицы.

В ходе беспорядков палестинские полицейские применили слезоточивый газ, резиновые дубинки и другие средства для разгона демонстраций. Не менее 25 человек были арестованы. По неофициальным данным, есть пострадавшие.

Власти Палестинской автономии тем временем объявили район вокруг комплекса православной церкви "закрытой военной зоной".

По версии сторонников движения "Хизб ут-Тахрир", земля, о которой идет речь, священна для мусульман, так как там находится ныне заброшенная гробница Тамима Дари, соратника пророка Мухаммада, управлявшего Хевроном после арабского завоевания Святой Земли.

Протесты против передачи земли Русской церкви начались давно. Как сообщал в 2016 году Oriental Express, ранее "Хизб ут-Тахрир" утверждала, что РПЦ наверняка продаст этот участок евреям для строительства нового поселения в Хевроне.

Исламисты также подчеркивали, что Россия совершила множество преступлений против мусульман, в том числе, "в Афганистане, Чечне и Крыму", и нельзя допустить передачи земель вакфа этому "кровожадному режиму".