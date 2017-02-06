«Церковь без мучеников — это Церковь без Христа», — заявил Папа Франциск

«Сегодня наибольшая сила Церкви — в малых преследуемых Церквях», — считает Папа Римский

ВАТИКАН. «Сегодня наибольшая сила Церкви — в малых преследуемых Церквях», — такое мнение Папа Римский Франциск выразил, проповедуя в понедельник, 30 января, во время традиционной ежедневной Мессы в капелле при Доме св. Марты в Ватикане.

Папа, остановившись на проблеме памяти, говорил о мученичестве как «проявлении высочайшего доверия Богу». «Церковь творили и творят люди, которые готовы полностью жертвовать своей жизнью», — подчеркнул понтифик.

«Мученики — это те, благодаря кому Церковь идет вперед, они поддерживают Церковь. Они всегда ее поддерживали и продолжают делать это сегодня. И сегодня их больше, чем в первые века. СМИ не говорят об этом, потому что это не вызывает сенсаций, но сегодня многие христиане в мире являются блаженными, потому что их преследуют, обижают и арестовывают», — сказал Папа Франциск.

«Осмелюсь сказать, что Церковь без мучеников — это Церковь без Христа», — подытожил Папа Римский, призывая молиться за «наших мучеников, многие из которых страдают», за «Церкви, которые лишены свободы действовать свободно». «Ведь в них — наша надежда», — заключил Франциск, слова которого приводит Радио «Ватикан».