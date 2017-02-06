В связи с антиправительственными демонстрациями Румынская Патриархия опубликовала специальное заявление

Церковь призвала народ к диалогу и сохранению единства

БУХАРЕСТ. В ответ на антиправительственные демонстрации, которые прошли в Бухаресте и других городах Румынии, Румынская Патриархия опубликовала специальное заявление, текст которого приводится на официальном сайте Румынской Православной Церкви.

«Румынское общество сильно напряжено в настоящее время из-за конфликтов между главными институциями страны и в результате поляризации народа. Будучи нейтральной с политической точки зрения, Церковь не безразлична в социальном плане, она восприимчива к основным запросам и нуждам народа: социальной справедливости, уменьшению бедности и росту уровня жизни», — говорится в заявлении Румынской Патриархии.

«Борьба против коррупции должна продолжиться, в то время как виновники должны понести наказание, так как хищение и присвоение чужой собственности унижают общество в моральном и материальном плане», — отмечается в заявлении.

В то же время священноначалие Румынской Православной Церкви предостерегает: борьба против коррупции не должна быть использована политиками в своих интригах и противостоянии, в то время как санкции против коррупционеров не следует смешивать с их истреблением. Церковь напоминает, что цель наказания - восстановление социальной справедливости и осознание своей вины теми, кто нанес вред обществу, и их раскаяние в содеянном.

«В этом поляризованном и поврежденном социальном контексте, в качестве «фактора социального мира» (см. Закон о культах), Церковь призывает к молитве, к диалогу и к социальной со-ответственности», — подчеркивается в документе.

«Молитва необходима, потому что она освещает причину, успокаивает эгоистичные страсти и вырабатывает согласие в любви между людьми и Господом», — отмечается в заявлении.

«Диалог необходим для того чтобы преодолеть конфликты между лицами, учреждениями и различными социальными направлениями», — считает священноначалие Румынской Православной Церкви. «Общество нуждается в конкретных решениях, выработанных вместе», — напоминает Церковь.

Также Румынский Патриархат призывает «всех слуг Святого алтаря и всех верующих к молитве за мир и единство румынского народа, за обновление нравственной и духовной жизни румынского общества, а также поощряет диалог и со-ответственность в обществе».