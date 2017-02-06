На западе Украины ограбили пятый православный храм за несколько месяцев
- 6 февраля
- 11:02
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- Источники:
- Eparhiya.od.ua
- Седмица.Ru
Варварски ограблены два храма Одесской епархии
Правонарушители забрались в храмы через окна, отключив охранную сигнализацию. Преступники варварски повредили мебель, разорвали священнические облачения, пытались вскрыть сейфы с богослужебными сосудами и причинили значительный ущерб церковному имуществу.
Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Несколько дней назад в Белгород-Днестровском районе были ограблены три храма, а в Овидиопольском районе сожжена детская амбулатория и храм.
Одесская епархия призывает правоохранительные органы региона обратить особое внимание на раскрытие этих резонансных преступлений.
«Если сейчас полиция и органы правопорядка не пресекут эти действия, то наше общество, возможно, ждет хаос, беззаконие, вседозволенность и анархия. Правовое государство должно проявить силу и показать, что оно способно защитить своих граждан, не допустив разгула криминалитета и бандитизма», – отмечается в сообщении.
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