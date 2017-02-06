Варварски ограблены два храма Одесской епархии

Похищены деньги, собранные верующими для оказании помощи беженцам

Eparhiya.od.ua

ОДЕССА. В ночь на 2 февраля грабители проникли в Покровский храм г. Белгород-Днестровского и Димитриевский храм с. Семеновка Белгород-Днестровского района Одесской области. Из церквей похищены более 1000 гривен, собранных прихожанами для оказания помощи беженцам и нуждающимся, сообщает

Правонарушители забрались в храмы через окна, отключив охранную сигнализацию. Преступники варварски повредили мебель, разорвали священнические облачения, пытались вскрыть сейфы с богослужебными сосудами и причинили значительный ущерб церковному имуществу.

Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Несколько дней назад в Белгород-Днестровском районе были ограблены три храма, а в Овидиопольском районе сожжена детская амбулатория и храм.

Одесская епархия призывает правоохранительные органы региона обратить особое внимание на раскрытие этих резонансных преступлений.

«Если сейчас полиция и органы правопорядка не пресекут эти действия, то наше общество, возможно, ждет хаос, беззаконие, вседозволенность и анархия. Правовое государство должно проявить силу и показать, что оно способно защитить своих граждан, не допустив разгула криминалитета и бандитизма», – отмечается в сообщении.