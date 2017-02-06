Жители Украины не поддерживают создание "единой поместной церкви"

Данные приводятся в мониторинге соблюдения прав человека на Украине

КИЕВ. Попытки нынешних властей Украины создать "единую поместную церковь" в целом не находят поддержки среди жителей страны, при этом "риторика ненависти" в отношении Украинской Православной Церкви Московского Патриархата может стать "фактором дестабилизации общественно-политической ситуации". Такие данные приводятся в мониторинге соблюдения прав человека на Украине, результаты которого публикует в пятницу сайт РПЦ.

"Мониторинг соблюдения конституционных прав человека в Украине за 2016 год" был проведен по заказу межфракционного депутатского объединения Верховной рады "В защиту нарушенных конституционных прав граждан и против политических репрессий "Запрещено запрещать".

"В сфере межконфессиональных отношений, отношений государства и религиозных организаций и обеспечения прав верующих нужно отметить негативные тенденции вмешательства власти в церковную жизнь под лозунгом "создания единой поместной церкви", хотя конституция Украины и провозглашает отделение церкви от государства (ст. 35)… Активные попытки властей Украины организовать "единую поместную церковь" не находят поддержки со стороны населения Украины", — говорится в докладе.

В частности, по данным приводимых результатов соцопросов, с тезисом о том, что "единая поместная православная церковь не нужна, потому что это будет ограничивать права граждан на выбор конфессии", согласны 32% респондентов, 24% высказались против, а 44% не определились. При этом тезис о том, что власти и политики не должны вмешиваться в церковные дела, поддержали 36% опрошенных, 19% высказались против, еще 46% не определились.

В докладе также говорится, что "имеет место целенаправленная борьба ряда религиозных организаций с поддержкой ряда депутатов и паравоенных формирований против наибольшей религиозной общины Украины – Украинской православной церкви (УПЦ МП)". Случаи захватов приходов УПЦ Московского патриархата, избиения верующих и служителей церкви особенно распространены на Западной Украине, говорится в документе.

"Предложены несколько законопроектов… узаконивающих церковное рейдерство и дискриминацию религиозных организаций, нарушающих конституционные нормы, наделенных оценочными и субъективными подходами и, в случае своего принятия, могущих привести к очевидному нарушению прав верующих и религиозных организаций, а конкретнее – УПЦ", — говорится также в исследовании.

Авторы доклада резюмируют, что "риторика ненависти широко используется при захватах культовых сооружений Украинской православной церкви, носит характер пропаганды и может стать фактором дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что создание в стране единой автокефальной украинской церкви не ограничит свобод верующих и не изменит принципов взаимодействия власти и религиозных организаций. До этого Верховная рада Украины обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой признать независимость Украинской церкви от Московского патриархата. Однако приближенные константинопольского патриарха заявляли, что сделать это без разрешения Московского патриархата не могут.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).