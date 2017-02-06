В Крыму активизировались исламские секты

Крымские имамы озабочены активизацией радикальных и экстремистских сект в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ. Крымские имамы озабочены активизацией радикальных и экстремистских сект в регионе, которые мимикрируют в условиях российской реальности.



"Была отмечена активизация, в частности, таких сект, как "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ), "Хабашиты" (именующие себя "Таврическим муфтиятом", но подчиненные киевскому муфтию Ахмаду Тамиму), "Братья-мусульмане" (запрещены в РФ) и "салафиты" (филиал киевского центра "Ар-Раид", учрежденного "Братьями-мусульманами" ряда арабских стран, переименовавшийся в "Созидание")", - говорится в материалах круглого стола, который провел муфтий Крыма Эмирали Аблаев.



В этом документе, который имеется в распоряжении "Интерфакса", отмечено, что деятельность организации "Хизб ут-Тахрир" в Крыму стала более закрытой, однако она продолжает пытаться вовлекать в свои ряды молодежь, сталкивая ее с властями и провоцируя на "правонарушения, влекущие аресты и преследование по закону".



"Аресты подаются как "гонения на крымских татар" в целом, без объяснения, что причиной арестов являются правонарушения в рамках экстремистской секты, запрещенной во многих мусульманских странах. Более того, пропагандисты секты устраивают показные "дуа" (молитвы - "ИФ") во дворах арестованных с целью создания видимости "геноцида крымских татар", - отмечается в документах встречи.



По мнению имамов, "Ар-Раид" - "Созидание" пытается ориентировать крымских татар на зарубежные арабские центры, действующие через правительство Украины. "Налицо процесс "мягкой арабизации" крымских татар", - считают участники встречи.



По их данным, "хабашиты" имеют в Крыму филиал (наиболее крупный - в Евпатории), а недавно открыли в регионе медресе и начали готовить адептов украинского муфтия Ахмада Тамима.



"Все это не может не тревожить! И мы обращаемся к руководству Республики Крым, к руководству Российской Федерации с просьбой обратить внимание на опасность, исходящую от радикальных и экстремистских сект, прикрывающих исламом деятельность, далекую от ислама", - заявили участники встречи.



Предполагаемых организаторов и членов ячеек "Хизб ут-Тахрир" ("Исламской партии освобождения") в 2015-2016 годах арестовывали в Севастополе, Ялте, Бахчисарае и Симферополе. "Севастопольская четверка" уже получила реальные сроки.



В Крыму живут 1,9 млн. человек, из них 13-15% - крымские татары.