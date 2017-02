В возрасте 93 лет скончалась Юлиана Шмеман, супруга протопресвитера Александра Шмемана

Юлиана Шмеман скончалась в воскресенье вечером, 29 января 2017 г.

НЬЮ-ЙОРК. Юлиана Шмеман, жена покойного протопресвитера Александра Шмемана, скончалась в воскресенье вечером, 29 января 2017 г., в возрасте 93 лет в Еврейском Доме в Ривердейле, где она проживала с осени 2016 года, сообщил официальный сайт Православной Церкви в Америке.

Матушка Юлиана родилась 6 октября 1923, в Баден-Бадене, Германия, в семье русских белоэмигрантов Осоргиных, уехавших из России после революции 1917 г. Позднее ее семья переехала в Париж, где она получила образование. Юлиана Осоргина училась в коллеже Sainte Marie de Neuilly близ Парижа и в парижском университете Сорбонна.

В 1943 г. она вышла замуж за Александра Шмемана, впоследствии знаменитого священника и богослова, который стал деканом Свято-Владимирской православной духовной семинарии в Йонкерсе, Нью-Йорк, и сыграл значительную роль в основании Православной Церкви в Америке. Отец Александр скончался в 1983 г.

В 1951г. матушка Юлиана вместе со своим супругом отцом Александром Шмеманом переехала в Нью-Йорк, где она в течение всей последующей жизни трудилась в качестве педагога в нью-йоркских женских школах, а также с 1977 г. была директором Spence School.

Тяжелая болезнь заставила ее уйти в отставку в 1981 г., но после выздоровления она снова стала трудиться как педагог на факультете Brearley до выхода на пенсию. Ее тепло вспоминают многие поколения американских женщин, которым она преподавала французский и русский языки, и которые всегда называли ее "мадам Шмеман". Французское правительство наградило ее "Серебряными пальмами" за большой вклад во французскую культуру.

Даже в старости матушка Юлиана весьма активно участвовала в церковной жизни и написала две книги: “Моя поездка с отцом Александром” и “Радость служения” (“My Journey With Father Alexander” and “The Joy to Serve”), в которых обсуждались проблемы Православия в современном мире. Она также ездила по всей Америке с лекциями для женских групп.

У Юлианы и Александра Шмеманов было трое детей: Сергей, Анна и Мария. Дочери - Анна Хопко и Мария Ткачук - стали женами священников . К моменту кончины у матушки Юлианы было девять внуков, 22 правнука; четыре пра-правнука.

Заупокойная Божественная Литургия по Юлиане Шмеман была совершена в церкви Святой Троицы в Йонкерсе, Нью-Йорк, в пятницу, 3 февраля. Отпевание и погребение состоялись в монастыре святого Тихона, Южный Ханаан, Пенсильвания.