В Британии проявления антисемитизма резко выросли в количестве и установили новый рекорд

Прирост этих случаев за 2016 год составил 36%

ЛОНДОН. В Британии проявления антисемитизма установили новый рекорд: количество только официально зарегистрированных случаев за 2016 год по стране в целом выросло больше чем на треть – до 36%, а в отдельных областях их намного больше, сообщает TheGardian.

Такие данные приводятся в отчете исследовательского и охранного центра Community Security Trust (CST), который занимается, среди многих своих обязанностей, системами охраны еврейских общин. По этим сведениям, за 2016 год официально зарегистрировано 1309 случаев проявлений ненависти к евреям и преступлений против них, в сравнении с 960 случаями в 2015 году, при этом побит рекорд 2014 года, когда было зарегистрировано 1182 таких случаев. «На фоне в целом поступательной и благоприятной динамики развития еврейских общин в нашей стране, это явное повышение градуса антисемитизма глубоко нас беспокоит, тем более что его проявления все острей, - говорит Дэвид Делью, глава CST. – Причем самое плохое в этой ситуации то обстоятельство, что многие люди, по разным причинам, почти перестали стесняться и считают возможным уже совершенно свободно и уверенно проявлять свой антисемитизм – гораздо более открыто, чем делали это в прошлом».

Вспышка британского антисемитизма в 2014 году многими связывалась с войной в Секторе Газа, которая послужила своего рода «спусковым крючком», но проблема в том, что в событиях 2016 года не находится подобных триггеров. Возможно, по словам аналитиков CST, свою роль сыграл «совокупный эффект целой серии событий и факторов, которые в своем сочетании создали ту атмосферу, которая способствует повышению градуса антисемитизма и росту числа его проявлений». К таким факторам относят многочисленные акты террора в Европе, обвинения в антисемитизме высокопоставленных представителей Лейбористской партии, а также явно ощущаемый рост расизма и ксенофобии на волне «Брексита», референдума по выходу Британии из ЕС, а также еще не забытая война 2014 года в Газе.

В число 1309 зарегистрированных проявлений антисемитизма за 2016 год вошли и 107 тяжких преступлений, что на 29% выше, чем в предыдущем году; 65 случаев повреждения и осквернения имущества иудейских общин; а также 1006 случаев оскорбительных выходок, в том числе словесных оскорблений, уличных надписей-граффити и комментариев в социальных сетях. Вообще социальные сети превратились в последнее время в «главный инструмент хорошо скоординированной антисемитской деятельности, и в том числе агрессии, оскорблений и угроз в адрес еврейских политиков, студенческих активистов и других евреев; причем эти действия совершаются в транснациональных сетях антисемитскими активистами, некоторые из которых занимаются и экстремистской политической деятельностью», говорится в отчете CST.

Более трех четвертей этих случаев зарегистрированы на территории Большого Лондона [административно-территориальная единица, состоящая из Лондона и его пригородов] и Большого Манчестера, где проживает подавляющее большинство евреев Британии. При этом, к примеру, в зоне Большого Лондона прирост этих преступлений за год составил 65%. Амбер Радд, глава МВД Великобритании, заявила, ознакомившись с отчетом, что правительство продолжит «делать все возможное, чтобы подавить эти отвратительные нападения и поощрить тех, кто подвергается им, чтобы они сообщали о таких случаях». А также добавила, что антисемитизм всегда был «прискорбной формой выражения ненависти, которой абсолютно нет места в толерантном, открытом и поликультурном обществе Британии, которое служит на пользу всем нам».

Том Уотсон, заместитель главы Лейбористской партии, заявил, что данные и выводы отчета CST «в высшей степени болезненны для нас», и добавил: «Я не хочу жить в такой стране, где кто-то из членов еврейской общины опасается нависшей угрозы, испытывает страх или ощущает какую-то дискриминацию… Мы должны с корнем вырывать ростки антисемитизма везде, где они появляются и где мы их замечаем – действуя от лица как партии, так и страны».