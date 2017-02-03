В Индии ширится нетерпимость к христианам на фоне роста радикального индуизма

Преследуются также мусульмане и другие религиозные меньшинства

ДЕЛИ. В Индии ширится нетерпимость к христианам на фоне роста индуистской религии как основы национализма, при этом также преследуются мусульмане и другие религиозные меньшинства, сообщает Christianpost.

Почему, к примеру, индийское правительство блокирует поток иностранной благотворительной помощи в адрес детей из бедных семейств? Основной ответ на этот вопрос – индуизм как принцип политики. В середине января, к примеру, благотворительная организация Compassion International сообщила спонсорам, что больше не сможет помогать примерно 130 тысячам детей в стране, поскольку ситуация складывается таким образом, что ей придется прекратить свою деятельность в Индии к середине марта. Это заявление последовало через год после того, как правительство Индии уведомило организацию, что «она более не может получать финансирование из-за пределов индийского субконтинента».

Сообщение Compassion International было сделано вскоре после того, как международная организация Open Doors выпустила обновленный список стран, наиболее опасных для христиан. Список возглавляет Северная Корея, за которой следует 12 стран, где преобладает мусульманство и свирепствуют исламские радикалы, а под 15-ым номером, сразу за Саудовской Аравией, в списке оказалась Индия. Почему, казалось бы? Ведь это не исламская страна, и в ней нет диктатуры и репрессий.

По словам Дэвида Карри, главы Open Doors, ситуация в Индии отражает рост так называемого «этнического национализма», в рамках которого национальность жестко увязывается с главенствующей религией – а это означает, что патриотичному индийцу надлежит быть индуистом и никем иным. Индиец, исповедующий христианство или ислам, считается «второсортным» индийцем, поскольку индуизм рассматривается как стержневое понятие и неотъемлемое свойство индийца в рамках этой доктрины.

Эта нынешняя националистическая идеология носит местное название «индутва», и она давно уже не имеет ничего общего с пасторальными представлениями об Индии как стране великого гуманиста Махатмы Ганди, мудрых гуру, культа взаимной терпимости и ненасилия. В «индутве» нет ничего мирного и толерантного. Кстати, убийца Махатмы Ганди был приверженцем самой радикальной «индутвы» и искренне полагал, что Ганди предал ценности индуизма. А в основе идеологии нынешней правящей партии Индии "Бхаратия Джаната Парти" (БДП) лежат именно идеи радикального индуизма. Нынешний премьер министр Нарендра Моди, к примеру, был замешан в расправах 2002 года в качестве губернатора западного штата Гуджарат, когда индуистские фанатики зверски убили порядка 2000 мусульман; а теперь его также «обвиняют во всяческой поддержке индуизма как главной религии страны в ущерб христианству, исламу и другим вероучениям», по свидетельству Vice News.

Приверженность нынешней правящей партии БДП идее верховенства религии индуизма проявляется, наверное, наиболее ярко в целой серии новых законов, запрещающих обращение в иную веру. Шесть крупнейших штатов Индии ввели за последние несколько лет такие законы и подзаконные нормы, которые фактически запрещают обращение индуистов в христианство или ислам. Именно в этой политической и культурной ситуации руководство благотворительной организации Compassion International приняло решение об уходе из страны. При этом правительство Индии прекрасно знает, что поток благотворительных пособий, поступающих в страну извне, невозможно будет заменить внутренними источниками. Оно также знает, что даже прежние объемы помощи недостаточны, поскольку 44% индийских малышей в возрасте до пяти лет недоразвиты и имеют пониженный вес, а 72% новорожденных страдают анемией.

Тогда почему они блокируют работу Compassion International? Только потому, что полагаются на национализм в форме «индутвы» как панацею от всех бед страны, в том числе для исцеления недокормленных детей. Что можно сделать в такой ситуации? Глава Compassion International Дэвид Карри говорит, что есть надежда на некоторые политические силы, которые пока еще имеются в Индии – в отличие, например, от Северной Кореи и Сомали. Поскольку правительство Индии надеется увеличить «в ближайшие годы» объем торговли с США в пять раз, христиане США должны воздействовать на администрацию Трампа, чтобы увязать расширение торговли с расширением прав индийских христиан в частности соблюдением права граждан на свободу вероисповедания в целом на индийском субконтиненте. Ну и, конечно же, следует молиться за братьев во Христе в этой стране, по словам Дэвида Карри, поскольку молитва «облегчает душу и несет надежду на облегчение участи преследуемых единоверцев».