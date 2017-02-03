Всего за три дня было собрано около миллиона долларов

ХЬЮСТОН. На восстановление сожженной мечети в США хлынул поток средств от разных церквей, и всего за три дня собран уже почти миллион долларов, сообщает Religionnews.

Частные и корпоративные доноры продолжают перечислять средства на восстановление мечети на юге штата Техас, причем значительная часть взносов – как денежных, так и материальных – поступает от христианских и иудейских организаций и частных прихожан. Пока еще полиции и властям не удалось установить причины пожара, в результате которого 28 января был полностью уничтожен Исламский центр в городе Виктория, расположенном примерно в 150 км к юго-западу от Хьюстона. Но многие уже уверены, что это преступный поджог, совершенный по мотивам ненависти. Посетители и дарители оставляют свои комментарии на сайте по сбору средств для мечети, в которых преобладают мнения о том, что любовь всегда побеждает ненависть, и призывы защитить свободу вероисповедания. Всего за три дня сумма благотворительных взносов, поступивших через сайт GoFundMe, достигла 972 тысяч долларов, не считая тех даров, что поступили напрямую в адрес руководителей мечети.

Самые разные церкви выразили готовность предоставить прихожанам уничтоженной огнем мечети временные помещения для молитв и богослужений. В адреса прихожан и мечети поступило уже множество молитвенных ковриков от различных швейных фирм, свои услуги предлагают строители и плотники, а местная иудейская община вручила руководителям мечети ключ от синагоги, по сообщению The New York Times.

Следует отметить, что количество преступлений по мотивам ненависти, совершенных против мусульман, иудеев и других религиозных меньшинств заметно выросло за последний год, по данным отчетов ФБР и различных некоммерческих организаций, отслеживающих статистику подобных преступлений.

Многие из 20,500 дарителей оставили свои комментарии на странице GoFundMe, через которую поступают благотворительные взносы в пользу мечети в городе Виктория. Вот, к примеру, некоторые из них:

Karen Webb:«От христианина с наилучшими пожеланиями и для успешного восстановления».

Deanna Golden:«Я иудейка, но горячо поддерживаю мусульманскую общину».

Mairaj Ahmed: «Я мусульманин-американец, и все больше чувствую, что моя вера и моя страна подвергаются атаке сеятелей ненависти и страха».

Marie Osborn: «Как только на наш счет поступят средства, я сделаю третий взнос. Мы все атеисты, но этот акт ненависти и невежества глубоко ранил наши сердца. Мы все поддерживаем вас. Каждый американец имеет право свободно веровать и молиться – и неважно, кому именно».