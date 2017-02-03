Президент Филиппин обострил конфликт с католической церковью своим указом

Он поручил ввести в действие закон о контроле за деторождением

МАНИЛА. Президент Филиппин своим указом поручил незамедлительно ввести в действие закон о контроле за деторождением, и тем самым еще более обострил свой давний конфликт с католической церковью, сообщает Worldreligionnews.

Президент Родриго Дутерте подписал указ о введении в действие давно подготовленного «Акта об ответственном деторождении и репродуктивном здоровье», который был готов еще в 2012 году при президенте Бениньо Акино и с тех пор лежал без движения. Одна из целей этого акта заключается в оказании медицинских услуг для сохранения репродуктивного здоровья населения, включая распространение бесплатных средств контрацепции среди бедных женщин на Филиппинах. Акт разрабатывался с бесчисленными трудностями и препятствиями целых 13 лет для его введения в качестве закона, причем большинство этих препятствий было создано трудами активной оппозиции в лице Католической церкви и самых различных групп, выступающих против абортов. Указ президента Дутерте о введении в действие многострадального законопроекта уже воспринят как еще один выпад против церкви, с которой он давно и эмоционально конфликтует. В тексте президентского указа признается «право филиппинцев самостоятельно, свободно и ответственно принимать решение о том, сколько детей им желательно иметь и где их содержать и воспитывать».

По данным отчета по итогам «Исследования демографических особенностей и состояния здоровья населения Филиппин» от 2013 года, в стране насчитывается порядка 6 миллионов женщин репродуктивного возраста (и в том числе 2 миллиона бедных), не имеющих доступа к средствам контрацепции. Новый президентский указ поручает соответствующим правительственным органам незамедлительно ввести в действие «Акт об ответственном деторождении и репродуктивном здоровье». Эрнесто Перниа, директор Национальной службы экономического развития, сказал в своем интервью: «Разработан план работы на ближайшие шесть месяцев, согласно которому местные органы власти должны проработать ситуацию на местах, обойти каждый дом, определить нужды каждой семьи в услугах здравоохранения и планирования деторождения, и наладить работу органов власти с нуждающимися».

Католическая церковь всегда активно выступала против «Акта об ответственном деторождении и репродуктивном здоровье», и в том числе подавала иски в верховный суд страны, добиваясь решения о признании незаконности и недействительности законопроекта. Однако в 2014 году верховный суд признал его конституционность, хотя и отверг при этом некоторые положения законопроекта. Позиция церкви подкрепляется тем фактом, что около 80 процентов населения Филиппин считают себя католиками, а это порядка 74 миллионов человек.

Между президентом Дутерте и католической церковью мгновенно разгорелся острый конфликт с первых дней его вступления в должность. Президент никогда не церемонился с подбором слов в адрес церкви, называя ее, в частности, «неимоверно лицемерной организацией». Кроме того, президент Дутерте неоднократно обвинял епископов и священников церкви в коррупции и развратных поступках. Католическая церковь также не оставалась в долгу, выступая против развернутой президентом безжалостной и активной кампании борьбы с наркодельцами, которая уже стоила жизни тысячам филиппинцев. «Независимо от того, знает он это или не знает, но всегда, когда мы делаем нечто плохое, мы служим орудием дьявола, - заявил архиепископ Рамон Аргуэльес из города Липа, говоря о президенте Дутерте. - Если ты наносишь вред другим людям, ты служишь орудием дьявола». К этому Аргуэльес также добавил: «Он [президент] говорил, что хочет разрушить нашу церковь. Я бы ему ответил на это одну вещь: это уже пробовал сделать Гитлер, пробовал сделать Бисмарк, пробовал сделать Наполеон. Всех их давно нет, а церковь есть».