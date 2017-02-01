Выставка шедевров из Ватикана в Третьяковке продлена до 1 марта

Новая партия билетов поступит в продажу 10 февраля в кассах на Крымском валу и 17 февраля на сайте галереи

МОСКВА. Третьяковская галерея продлила работу выставки живописи из пинакотеки Ватикана до 1 марта, сообщила "Интерфаксу" во вторник директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.



"Понимая, что выставка из собрания Ватикана вызывает огромный интерес зрителей, мы обратились в дирекцию музеев Ватикана с просьбой рассмотреть возможность продлить эту выставку хотя бы на десять дней. Потому что эти произведения, снятые со стен пинакотеки, крайне востребованы теми, кто приезжает в Рим и приходит в музей. Их отсутствие на протяжении 3,5 месяцев - проблема для наших коллег. Мне приятно, что новый директор музеев Ватикана госпожа Барбара Ятта согласилась продлить выставку с 20 февраля по 1 марта включительно", - сказала З.Трегулова "Интерфаксу".



Учитывая наплыв посетителей, в музее приняли решение работать без выходных.



"Эта выставка не про рекорд посещаемости. Для нее мы выбрали самые лучшие залы в Инженерном корпусе, где обеспечиваем необходимые условия безопасности и жесткое соблюдение температурно-влажностного режима", - отметила директор.



Отчасти поэтому, пояснила она, выставку может посетить не более 2 тыс. человек в день.



Новая партия билетов поступит в кассы на Крымском валу 10 февраля. Будет открыто пять касс, постоянная экспозиция здания в этот день будет закрыта. "Мы будем продавать билеты в порядке живой очереди, постараемся максимально запустить людей в вестибюль, чтобы они не мерзли на морозе", - сказала З.Трегулова.



Онлайн-продажи начнутся 17 февраля с 12:00. В галерее работают над тем, чтобы сайт и билетные системы, почтовый сервис не падали от одновременного захода на них десятков тысяч человек, как это было в момент продажи в начале января.



В настоящее время все билеты на выставку "Roma Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана" полностью раскуплены до 19 февраля.