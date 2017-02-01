Русская Православная Церковь направит 39 млн рублей на создание кризисных центров для мам

Деньги были собраны в 2016 году во всех российских храмах накануне Дня защиты детей

МОСКВА. Синодальный отдел по благотворительности начал прием заявок на второй этап конкурса по созданию церковных центров гуманитарной помощи, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе отдела.

"Для того чтобы избежать аборта, женщине зачастую нужно совсем немного: слова поддержки, материальная и психологическая помощь. И по своему опыту, и по опыту многих социальных работников и кризисных психологов я знаю, что во многих случаях женщина отказывается от аборта, когда ей предлагают простую материальную помощь: кроватку, коляску, необходимые вещи, одежду для младенца. Именно для организации такой поддержки по всей стране мы и организовываем наш конкурс", — приводит пресс-служба слова координатора конкурса, руководителя направления по защите семьи, материнства и детства Синодального отдела по благотворительности Марии Студеникиной.

Выделяемые по конкурсу средства предназначены для обеспечения стартовых расходов проекта: они направляются на закупку оборудования для центра гуманитарной помощи, зарплату одного сотрудника в течение полугода и закупку продуктовых и гигиенических наборов. Сумма финансирования каждого проекта будет определяться индивидуально. Предполагается, что по окончании финансирования по конкурсу организация-заявитель сама будет обеспечивать его работу: в среднем, месяц работы одного центра гуманитарной помощи обходится в 30-40 тысяч рублей.

По итогам первого этапа конкурса были выбраны 53 православные организации из 48 российских епархий, на выделенные деньги в этих епархиях уже открылись, а где-то в самое ближайшее время откроются центры гуманитарной помощи. Второй этап предназначен главным образом для 77 епархий, которые не приняли участие в первом этапе и где нет ни одного церковного центра гуманитарной помощи.

Всего в рамках конкурса должны быть распределены 39 миллионов рублей. Все эти деньги были собраны в 2016 году во всех российских храмах накануне Дня защиты детей по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В соответствии с условиями конкурса, епархии должны направить свои заявки до 31 марта 2017 года включительно.