На Украине расследуют избиение священника УПЦ МП

Клирик Черкасской епархии был избит вященнослужителями т. н. Украинской автокефальной православной церкви

КИЕВ. Правоохранительные органы Украины расследуют случай жестокого избиения клирика Черкасской епархии Украинской Православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП) священнослужителями так называемой Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), сообщает сайт УПЦ МП.

"Жестокое избиение священника Украинской Православной Церкви тремя лицами, которые называют себя священнослужителями так называемой Украинской автокефальной православной церкви произошло в Черкасской области. В результате нападения благочинный Катеринопольского округа, настоятель Михаило-Архангельского храма в поселке Катеринополь протоиерей Виктор Криванич попал в районную больницу с сотрясением мозга и многочисленными телесными повреждениями", — говорится в сообщении.

По словам прихожан, "священники УАПЦ" решили отобрать храм, который построил Криванич вместе с местной общиной. Пригласив на встречу священнослужителя, они начали разговор с ругани и быстро перешли к драке. Чтобы снять с себя вину и настроить местных жителей против настоятеля храма, который уже 26 лет служит в поселке, они решили его очернить. Сразу после конфликта один из представителей УАПЦ выложил в социальной сети фотографию с призывом спасти Катеринополь от "московских оккупантов".

Православная община поселка направила обращение на имя президента Украины Петра Порошенко с призывом разобраться в ситуации. Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, по факту избиения открыто уголовное производство. На данный момент жизни и здоровью отца Виктора и его семьи ничего не угрожает: их охраняет полиция, местная самооборона, которая "настроена действовать решительно в случае новых провокаций со стороны представителей УАПЦ".

Расследование инцидента и объективное информирование о нем общественности планируется осуществить к 7 февраля. В этот же день в помещении администрации состоится встреча руководителей района с представителями всех религиозных общин Катеринополя.