СБУ провела на западе Украины обыски в домах православных священников
- 1 февраля
- 14:39
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
На Украине расследуют избиение священника УПЦ МП
"Жестокое избиение священника Украинской Православной Церкви тремя лицами, которые называют себя священнослужителями так называемой Украинской автокефальной православной церкви произошло в Черкасской области. В результате нападения благочинный Катеринопольского округа, настоятель Михаило-Архангельского храма в поселке Катеринополь протоиерей Виктор Криванич попал в районную больницу с сотрясением мозга и многочисленными телесными повреждениями", — говорится в сообщении.
По словам прихожан, "священники УАПЦ" решили отобрать храм, который построил Криванич вместе с местной общиной. Пригласив на встречу священнослужителя, они начали разговор с ругани и быстро перешли к драке. Чтобы снять с себя вину и настроить местных жителей против настоятеля храма, который уже 26 лет служит в поселке, они решили его очернить. Сразу после конфликта один из представителей УАПЦ выложил в социальной сети фотографию с призывом спасти Катеринополь от "московских оккупантов".
Православная община поселка направила обращение на имя президента Украины Петра Порошенко с призывом разобраться в ситуации. Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, по факту избиения открыто уголовное производство. На данный момент жизни и здоровью отца Виктора и его семьи ничего не угрожает: их охраняет полиция, местная самооборона, которая "настроена действовать решительно в случае новых провокаций со стороны представителей УАПЦ".
Расследование инцидента и объективное информирование о нем общественности планируется осуществить к 7 февраля. В этот же день в помещении администрации состоится встреча руководителей района с представителями всех религиозных общин Катеринополя.
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