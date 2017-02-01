Католические епископы США осудили указы президента Дональда Трампа об иммигрантах и беженцах

Американские епископы, включая пятерых кардиналов, опубликовали комментарии относительно распоряжений президента

ВАШИНГТОН. По меньшей мере, дюжина американских епископов, включая пять кардиналов, выпустили комментарии относительно недавних правительственных распоряжений президента Дональда Трампа об иммигрантах и беженцах, сообщает официальный сайт Конференции католических епископов США.

Кардинал Блэз Купич (BlaseCupich), глава диоцезаЧикаго, высказался о «темном моменте в американской истории», в то время как кардинал Джозеф Тобин (JosephTobin), глава епархииНьюарка, сказал, что указы Трампа — «противоположность того, что означает быть американцем». «Закрытие границ и строительство стен не являются рациональными действиями», — резюмировал кардинал Тобин.

В более умеренных выражениях прокомментировал указы Трампа кардинал Дональд Вуэрль (DonaldWuerl), глава римско-католической архиепископии Вашингтона: «Поскольку федеральное правительство принимает любые законные меры для решения проблем национальной безопасности, мы надеемся, что оно сделает это не за счет невинных людей, которые находятся в нужде, и что оно примет все необходимые меры, чтобы обеспечить их безопасность, защитит и ускорит все процессы, необходимые для оказания гуманитарной помощи».

30 января 2017 г. президент и вице-президент Конференции католических епископов Соединенных Штатов Америки подвергли критике новые распоряжения президента Трампа о мусульманских беженцах. «Связь между христианами и мусульманами основана на нерушимой силе благотворительности и справедливости», — сказали кардинал Дэниэл Н. Динардо (DanielN. DiNardo), архиепископГалвестона-Хьюстона, и архиепископа Хосе Гомес (José Gomez), глава диоцезаЛос-Анджелеса.

«Церковь не дрогнет в своей защите наших сестер и братьев всех вер, которые страдают от рук беспощадных преследователей», — заявили оба прелата. «Мы должны бдительно обнаруживать агентов, которые причинили бы нам вред, но мы должны всегда быть одинаково бдительными и в нашем приветствии друзей», — продолжали лидеры католиков США.