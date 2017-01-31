Более 900 церквей уничтожены исламскими террористами на северо-востоке Нигерии

Насилие в отношении христиан совершают исламисты из группировки «Боко харам»

АБУДЖА. Молодежное крыло Христианской Ассоциации Нигерии (CAN), объединяющее представителей 19 северных штатов страны‎, объявило, что более 900 церквей были уничтожены за последние годы исламскими террористами из группировки «Боко харам» на северо-востоке Нигерии, сообщило издание Daily Post.

CAN призвало федеральное правительство Нигерии восстановить разрушенные церкви, а также восстановить Нигерийский межрелигиозный совет (NIREC) в целях ограничения непрерывного религиозного насилия в стране.

Выступая по итогам встречи в Национальном исполнительном комитете (NEC), которая прошла Гусау, штат Замфара, председатель молодежный крыла Евангелист Муса Мисал отметил, что уничтоженные церкви, которые должны быть восстановлены, находились на территории Гомбе, Йобэ, Адамаву, Борно и других регионов.

Молодые христиане с горечью говорят о “продолжающихся нападениях на христиан в южном Кадуна, Плато, Бенуэ и общинах Тараба”, подчеркивая, что совершаемая исламистами резня христиан не является случайностью.

Они также обратились с просьбой к губернатору штата Кадуна Назиру Эль-руфаи с просьбой рассмотреть вопрос об официальном уравнивании в правах обеих религий — Христианства и ислама — с наделением их равными правами и привилегиями.

Руководство CAN также намерено убедить исполняющего обязанности президента Йеми Осинбаджо использовать свое положение, чтобы обратиться к таким критическим вопросам, как массовое убийство христиан.