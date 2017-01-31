Ватикан отказался от чеканки монет с изображением Папы Франциска

В начале марта 2017 г. прекратится чеканка монет евро с изображением понтифика

ВАТИКАН. Ватикан в начале марта 2017 г. перестанет чеканить монеты евро с изображением Папы Римского Франциска. С этого времени на новых монетах будут изображены только герб Ватикана и звезды Европейского Союза.

Папа Римский Франциск, известный среди католиков как «папа бедных», выступает против негативной власти денег. К тому же понтифик ведет подчеркнуто скромный образ жизни. Все это вместе послужило причиной его отказа от собственных изображений на монетах.

Соглашение между валютным союзом Евросоюза и Италией включает в себя квоту на чеканку монет евро специально для Ватикана.

Первая ежегодная серия папских евро-монет с изображением Папы Иоанна Павла II стала выпускаться с 1 марта 2002 года. Монеты с изображением Папы Франциска стали чеканить с 2014 года небольшим тиражом, после чего они сразу стали представлять особую ценность для коллекционеров, сообщило издание thelocal.it.