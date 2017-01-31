Индус принес себя в жертву на алтаре богини Чиннамасты

НЬЮ-ДЕЛИ. В Индии 30-летний мужчина перерезал себе горло в храме богини Чиннамасты. Индиец принес себя в жертву на алтаре после утренней молитвы. Родственники погибшего рассказали, что мужчина ревностно поклонялся Чиннамасте, которую в индуистских писаниях изображают с отрезанной головой.

В Индии 30-летний мужчина перерезал себе горло в храме богини Чиннамасты. Индиец принес себя в жертву на алтаре после утренней молитвы. Родственники погибшего рассказали, что мужчина ревностно поклонялся Чиннамасте, которую в индуистских писаниях изображают с отрезанной головой.

Инцидент произошел в храме богини в округе Рамгарх, штат Джаркханд, сообщает Hindustan Times. По данным полиции, мужчина по имени Санждай Натт из города Буксар в соседнем штате Бихар перерезал себе горло прямо на алтаре, где обычно умерщвляют животных, чтобы умилостивить божество.

По словам священнослужителей, индиец пришел в храм в предрассветные часы и совершил молитвы с полной преданностью богине. "Около шести часов утра он покинул святую святых, достал кинжал и перерезал себе горло на том месте, где обычно приносят в жертву животных", - рассказал член комитета храма Сабхасиш Панда.

Натт, сын сержанта полиции в Бихаре, был ярым приверженцем богини Чиннамасты, сообщили полицейские со ссылкой на родственников погибшего. "Мы проинформировали родственников, которые уже отправились за телом. Они рассказали нам по телефону, что он был строгим поборником богини и часто говорил об уходе из этого мира, чтобы быть с божеством", - сообщил инспектор Раджаппы Атим Кумар.

Вскоре после трагического происшествия двери храма были закрыты, чтобы очистить святыню при помощи специального ритуала - купания божества в молоке и твороге на протяжении двух часов. Позже храм открылся снова.

Чиннамаста считается одной из десяти форм Великой Богини. Группа богинь известна как Дашамахавидья. Буквально имя божества переводится как "та, чья голова отрезана". Богиня изображается стоящей на паре, занимающейся соитием. В одной руке она держит свою голову, в другой - скимитар (восточную кривую саблю). От ее шеи тянутся три струи крови, которую пьет ее голова и еще двое спутников. Чиннамаста почитается как богиня смерти и разрушения или жизни и созидания, либо и того, и другого одновременно.

Многовековой храм в Раджаппе расположен примерно в 70 км от столицы штата Джаркханд города Ранчи. В нем местные жители, а также индуисты из соседних Бихара и Западной Бенгалии часто приносят в жертву богине козлов и овец