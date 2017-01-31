Австрия запретит ношение никаба и паранджи в общественных местах

ВЕНА. Парламент Австрии рассмотрит правительственный законопроект о полном запрете ношения в общественных местах мусульманских женских нарядов: никаба и паранджи. Однако пока неясно будет ли закон распространяться и на другие не мусульманские предметы одежды.

По словам канцлера Кристиана Керна ношение паранджи и никаба противоречит принципам открытого общества.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц предлагал ввести данные меры еще 6 месяцев назад, но тогда проект был заблокирован социал-демократами из коалиционного правительства.

"Запрещены антисоциальные символы — закрывающие лицо одеяния — так же как и раздача Корана салафистами", — отметил Курц.