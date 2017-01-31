В Норвегии парикмахера оштрафовали за отказ обслуживать девушку в хиджабе
- 31 января
- 16:25
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- Источник:
- Седмица.Ru
Австрия запретит ношение никаба и паранджи в общественных местах
ВЕНА. Парламент Австрии рассмотрит правительственный законопроект о полном запрете ношения в общественных местах мусульманских женских нарядов: никаба и паранджи. Однако пока неясно будет ли закон распространяться и на другие не мусульманские предметы одежды.
По словам канцлера Кристиана Керна ношение паранджи и никаба противоречит принципам открытого общества.
Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц предлагал ввести данные меры еще 6 месяцев назад, но тогда проект был заблокирован социал-демократами из коалиционного правительства.
"Запрещены антисоциальные символы — закрывающие лицо одеяния — так же как и раздача Корана салафистами", — отметил Курц.
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