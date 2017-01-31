Австрия запретит ношение никаба и паранджи в общественных местах

ВЕНА. Парламент Австрии рассмотрит правительственный законопроект о полном запрете ношения в общественных местах мусульманских женских нарядов: никаба и паранджи. Однако пока неясно будет ли закон распространяться и на другие не мусульманские предметы одежды. 
 
По словам канцлера Кристиана Керна ношение паранджи и никаба противоречит принципам открытого общества. 
 
Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц предлагал ввести данные меры еще 6 месяцев назад, но тогда проект был заблокирован социал-демократами из коалиционного правительства. 
 
"Запрещены антисоциальные символы — закрывающие лицо одеяния — так же как и раздача Корана салафистами", — отметил Курц.
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