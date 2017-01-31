В Ярославской области по инициативе Церкви объявили "День без абортов"
- 31 января
- 14:50
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- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
В России собрано свыше 400 тыс. подписей за запрет абортов
Всего инициаторы акции планируют собрать миллион подписей
МОСКВА. Более 400 тыс. подписей собрано под петицией за запрет абортов в рамках кампании движения "За жизнь", сообщили "Интерфакс-Религия" во вторник в пресс-службе этой организации.
Наряду с этим благодаря программе противоабортного консультирования "Спаси жизнь!", реализуемой этим движением совместно с синодальным Отделом по благотворительности, за два года родилось 4878 детей, сообщил собеседник агентства.
В настоящее время во многих храмах России по инициативе движения "За жизнь" идет сбор подписей за законодательную защиту жизни человека с момента зачатия. Всего инициаторы акции планируют собрать миллион подписей, которые затем передадут в федеральные органы власти.
Ранее подпись под упомянутой петицией поставил Патриарх Кирилл, что вызвало оживленную дискуссию в обществе. К предстоятелю присоединились глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион и глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), ряд депутатов Госдумы, известные актеры, спортсмены.
Наряду с этим благодаря программе противоабортного консультирования "Спаси жизнь!", реализуемой этим движением совместно с синодальным Отделом по благотворительности, за два года родилось 4878 детей, сообщил собеседник агентства.
В настоящее время во многих храмах России по инициативе движения "За жизнь" идет сбор подписей за законодательную защиту жизни человека с момента зачатия. Всего инициаторы акции планируют собрать миллион подписей, которые затем передадут в федеральные органы власти.
Ранее подпись под упомянутой петицией поставил Патриарх Кирилл, что вызвало оживленную дискуссию в обществе. К предстоятелю присоединились глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион и глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), ряд депутатов Госдумы, известные актеры, спортсмены.
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