В России собрано свыше 400 тыс. подписей за запрет абортов

Всего инициаторы акции планируют собрать миллион подписей

МОСКВА. Более 400 тыс. подписей собрано под петицией за запрет абортов в рамках кампании движения "За жизнь", сообщили "Интерфакс-Религия" во вторник в пресс-службе этой организации.



Наряду с этим благодаря программе противоабортного консультирования "Спаси жизнь!", реализуемой этим движением совместно с синодальным Отделом по благотворительности, за два года родилось 4878 детей, сообщил собеседник агентства.



В настоящее время во многих храмах России по инициативе движения "За жизнь" идет сбор подписей за законодательную защиту жизни человека с момента зачатия. Всего инициаторы акции планируют собрать миллион подписей, которые затем передадут в федеральные органы власти.



Ранее подпись под упомянутой петицией поставил Патриарх Кирилл, что вызвало оживленную дискуссию в обществе. К предстоятелю присоединились глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион и глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), ряд депутатов Госдумы, известные актеры, спортсмены.