В храм святой великомученицы Екатерины на Всполье принесен пояс святителя Иоанна Шанхайского

Пояс доставлен в храм из Канады

МОСКВА. В храм святой великомученицы Екатерины на Всполье ― представительство Православной Церкви в Америке при Патриархе Московском и всея Руси — для поклонения верующих принесен пояс от облачения святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского (Максимовича).

Пояс доставлен в храм из скита Серафима Саровского в г. Роудон (провинция Квебек, Канада) основательницей благотворительного фонда «Русская душа» Елизаветой Айрапетовой.

Ежедневно перед святыней совершается молебное пение с акафистом святителю Иоанну. Начало богослужения в 18.00.

Пояс святителя Иоанна Шанхайского будет пребывать в храме до 10 февраля включительно.

Телефон и адрес подворья: (495) 959-12-96; ул. Б. Ордынка, д. 60/2 (ст. м. «Добрынинская»).





Архиепископ Иоанн родился 4/16 июня 1896 г. в селе Адамовка Харьковской губернии. При святом крещении он был наречен Михаилом в честь Архистратига Небесных Сил Михаила Архангела.

С детства он отличался глубокой религиозностью. Святая и праведная жизнь ребенка произвела глубокое впечатление на его гувернантку, француженку-католичку, и в результате она приняла Православие.

В годину гонений Михаил оказался в Белграде, где поступил в университет на богословский факультет. В 1926 г. митрополитом Антонием (Храповицким) он был пострижен в монахи, приняв имя Иоанна в честь своего предка свт. Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского. Отец Иоанн постоянно молился, строго постился, каждый день совершал Божественную литургию. Со дня монашеского пострига святитель никогда не ложился, — иногда его находили утром задремавшим на полу перед иконами. Он с истинно отеческой любовью вдохновлял свою паству высокими идеалами христианства и Святой Руси.

В 1934 г. иеромонах Иоанн был возведен в сан епископа, после чего отбыл в Шанхай. По свидетельству митрополита Антония (Храповицкого) епископ Иоанн был «зерцалом аскетической твердости и строгости в наше время всеобщего духовного расслабления».

Молодой владыка любил посещать больных и делал это ежедневно, принимая исповедь и приобщая их Святых Таин. Известны многочисленные случаи исцеления безнадежно больных по молитвам святителя Иоанна.

В 1951 г. архиепископ Иоанн был назначен правящим архиереем Западноевропейского экзархата Русской Зарубежной Церкви. В Европе, а затем с 1962 года в Сан-Франциско его миссионерская деятельность, твердо основанная на жизни в постоянной молитве и чистоте православного учения, принесла обильные плоды.

Владыка Иоанн отошел ко Господу 19 июня / 2 июля 1966 г. во время архипастырского посещения г. Сиэтла с чудотворной иконой Божией Матери Курской-Коренной.

Архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский Иоанн был причислен Русской Православной Церковью Заграницей к лику святых на ее Архиерейском Соборе в 1994 г. 24 июня 2008 г. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви прославлен к общецерковному почитанию.