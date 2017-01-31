В киевском Владимирском соборе пытались сорвать «хиротонию» раскольнического «епископа»

Неизвестные едва не сорвали «богослужение», которое проводил лже-патриарх Филарет

КИЕВ. В Киеве в субботу, 28 января, на территории Владимирского собора, принадлежащего раскольнической т.н. «Украинской православной церкви — Киевского патриархата», произошла массовая драка, сообщили украинские СМИ.

Среди служителей собора в результате конфликта есть пострадавшие.

Правоохранители задержали 23-летнего жителя Днепропетровска, который имел при себе удостоверение участника АТО и нож.

Потасовку, которая произошла в соборе во время богослужения, которое возглавлял лже-патриарх Филарет Денисенко, спровоцировала группа неизвестных парней во время хиротонии нового «епископа Житомирского и Овручского» Паисия (Кухарчука).

Неизвестные начали выкрикивать в адрес избранного «епископа» УПЦ КП возмущенные реплики.

«Эти парни подошли максимально близко к алтарю и, обращаясь к Филарету, кричали: "Ваша святость, нельзя этого человека делать епископом», — рассказала женщина, которая продает в храме свечи и церковную литературу, сообщают «Вести». По словам сотрудницы храма, «хулиганы – явно не прихожане собора». «Их хотели вывести из храма, но ребята сопротивлялись, завязалась потасовка», - сообщила женщина.

В полиции Киева заявили, что выезжали на вызов во Владимирский собор. О подробностях инцидента правоохранители не сообщают. Прихожане собора говорят, что акция была организована, по их данным, прихожанами других храмов УПЦ КП. Судя по всему, причиной выражения недовольства стала не слишком нравственная личная жизнь «епископа» Паисия.