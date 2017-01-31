В Москве прошла конференция, посвященная старому обряду в жизни Русской Православной Церкви

Конференция прошла в рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений

МОСКВА. В рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя 26 января состоялась конференция «Старый обряд в жизни Русской Православной Церкви: прошлое и настоящее», сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Возглавил работу конференции, ставшей уже традиционной для Рождественских чтений, член Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством при Отделе внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Куратором мероприятия был секретарь комиссии протоиерей Иоанн Миролюбов.

Представленные доклады по своей тематике можно разделить на несколько групп: презентации новых изданий, главным образом, в области музыкальной медиевистики (Г.Б. Печенкин, В.Ю. Григорьева); историческая литургика (протоиерей Сергий Гончаров, иерей Михаил Желтов); историософия русского средневековья (А.Г. Дугин); новейшая история единоверческих приходов (иерей Евгений Саранча, иерей Сергий Комаров, иерей Петр Шестаков и др.).

В Патриаршем центре древнерусской богослужебной традиции при Покровском храме в Рубцове 27 января был проведен круглый стол по проблемам старообрядных приходов Русской Православной Церкви. Общее руководство мероприятием осуществляли епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, руководитель Патриаршего центра, секретарь Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством протоиерей Иоанн Миролюбов и настоятель Михаило-Архангельского единоверческого храма Московской епархии архимандрит Иринарх (Денисов). В заседании приняли участие священнослужители и миряне, представляющие приходы, в которых богослужения совершаются по древнему чину.

Число желающих принять участие в работе круглого стола, рассчитанного главным образом на духовенство, ежегодно увеличивается и достигло в этом году уже пятидесяти человек. На встрече обсуждались вопросы современного бытия старообрядных приходов Русской Православной Церкви, в частности, было констатировано, что к настоящему времени во многом утратили актуальность некоторые регулирующие жизнедеятельность единоверческих приходов установления как синодального периода, так и Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917 года.

Участники круглого стола пришли к единодушному мнению о целесообразности проведения съезда православных старообрядцев-единоверцев.