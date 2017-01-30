США приостановили прием беженцев из семи исламских стран

Указом президента США запрещен въезд из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали

ВАШИНГТОН. Президент США Дональд Трамп приостановил прием беженцев из ряда стран, в которых преобладает мусульманское большинство.



Как сообщает американское телевидение со ссылкой на Белый дом, указ, подписанный Д.Трампом в пятницу, запрещает въезд из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.



Согласно документу, количество беженцев из других стран на 2017 год будет ограничено до 50 тыс.



Указом также предусмотрено серьезное ужесточение методов отбора для тех, кому будет предоставлено право на убежище в Соединенных Штатах.



"Я ввожу новые меры досмотра для того, чтобы радикальные исламские террористы держались подальше от США. Мы не хотим их здесь", - сказал президент при подписании документа.



Федеральные суды как минимум в пяти американских штатах в минувшие выходные приостановили действие указа в части немедленной депортации тех, кто уже въехал в страну.



Определенные смягчения возможны для обладателей двойного гражданства или вида на жительство в США с правом трудоустройства (грин-карты), однако пока заявления американских властей по этим вопросам противоречат друг другу. Так, глава президентского аппарата Райнс Прибус сказал в интервью NBC, что запрет на въезд в США гражданам семи исламских стран не касается обладателей грин-карт. Тем самым он опроверг сделанное ранее заявление пресс-секретаря министерства внутренней безопасности США Джиллиан Кристенсен, заявившей, что запрет будет введен и в отношении обладателей грин-карт.



Госдепартамент США разъяснил, что указ Д.Трампа касается и иностранных граждан с двойным гражданством, за исключением тех случаев, когда один из паспортов - американский.



Введение запрета вызвало хаос и панику в аэропортах США, по всей стране прошли акции протеста с тысячами участников. Демонстранты собирались возле Белого дома, на центральных площадях Бостона и Нью-Йорка, вокруг аэропортов Атланты, Лос-Анджелеса, Вашингтона, Далласа и других городов.



Действие указа распространяется и на экипажи самолетов, сообщила позже Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), уточнив, что соответствующее уведомление было получено от американских властей.