США остановят выдачу виз для семи мусульманских стран минимум на месяц
- 30 января
- 20:05
- Распечатать
- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
США приостановили прием беженцев из семи исламских стран
Указом президента США запрещен въезд из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали
ВАШИНГТОН. Президент США Дональд Трамп приостановил прием беженцев из ряда стран, в которых преобладает мусульманское большинство.
Как сообщает американское телевидение со ссылкой на Белый дом, указ, подписанный Д.Трампом в пятницу, запрещает въезд из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.
Согласно документу, количество беженцев из других стран на 2017 год будет ограничено до 50 тыс.
Указом также предусмотрено серьезное ужесточение методов отбора для тех, кому будет предоставлено право на убежище в Соединенных Штатах.
"Я ввожу новые меры досмотра для того, чтобы радикальные исламские террористы держались подальше от США. Мы не хотим их здесь", - сказал президент при подписании документа.
Федеральные суды как минимум в пяти американских штатах в минувшие выходные приостановили действие указа в части немедленной депортации тех, кто уже въехал в страну.
Определенные смягчения возможны для обладателей двойного гражданства или вида на жительство в США с правом трудоустройства (грин-карты), однако пока заявления американских властей по этим вопросам противоречат друг другу. Так, глава президентского аппарата Райнс Прибус сказал в интервью NBC, что запрет на въезд в США гражданам семи исламских стран не касается обладателей грин-карт. Тем самым он опроверг сделанное ранее заявление пресс-секретаря министерства внутренней безопасности США Джиллиан Кристенсен, заявившей, что запрет будет введен и в отношении обладателей грин-карт.
Госдепартамент США разъяснил, что указ Д.Трампа касается и иностранных граждан с двойным гражданством, за исключением тех случаев, когда один из паспортов - американский.
Введение запрета вызвало хаос и панику в аэропортах США, по всей стране прошли акции протеста с тысячами участников. Демонстранты собирались возле Белого дома, на центральных площадях Бостона и Нью-Йорка, вокруг аэропортов Атланты, Лос-Анджелеса, Вашингтона, Далласа и других городов.
Действие указа распространяется и на экипажи самолетов, сообщила позже Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), уточнив, что соответствующее уведомление было получено от американских властей.
Как сообщает американское телевидение со ссылкой на Белый дом, указ, подписанный Д.Трампом в пятницу, запрещает въезд из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.
Согласно документу, количество беженцев из других стран на 2017 год будет ограничено до 50 тыс.
Указом также предусмотрено серьезное ужесточение методов отбора для тех, кому будет предоставлено право на убежище в Соединенных Штатах.
"Я ввожу новые меры досмотра для того, чтобы радикальные исламские террористы держались подальше от США. Мы не хотим их здесь", - сказал президент при подписании документа.
Федеральные суды как минимум в пяти американских штатах в минувшие выходные приостановили действие указа в части немедленной депортации тех, кто уже въехал в страну.
Определенные смягчения возможны для обладателей двойного гражданства или вида на жительство в США с правом трудоустройства (грин-карты), однако пока заявления американских властей по этим вопросам противоречат друг другу. Так, глава президентского аппарата Райнс Прибус сказал в интервью NBC, что запрет на въезд в США гражданам семи исламских стран не касается обладателей грин-карт. Тем самым он опроверг сделанное ранее заявление пресс-секретаря министерства внутренней безопасности США Джиллиан Кристенсен, заявившей, что запрет будет введен и в отношении обладателей грин-карт.
Госдепартамент США разъяснил, что указ Д.Трампа касается и иностранных граждан с двойным гражданством, за исключением тех случаев, когда один из паспортов - американский.
Введение запрета вызвало хаос и панику в аэропортах США, по всей стране прошли акции протеста с тысячами участников. Демонстранты собирались возле Белого дома, на центральных площадях Бостона и Нью-Йорка, вокруг аэропортов Атланты, Лос-Анджелеса, Вашингтона, Далласа и других городов.
Действие указа распространяется и на экипажи самолетов, сообщила позже Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), уточнив, что соответствующее уведомление было получено от американских властей.
Ссылки по теме
- 26 января 2017
- 25 января 2017
- 9 декабря 2016
- 12 ноября 2016
- 11 ноября 2016
- 7 августа 2015
- 16 января 2014