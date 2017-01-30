Англиканская Церковь после двух лет обсуждений отказалась признавать однополые браки

ЛОНДОН. Церковь Англии по итогам двухлетнего обсуждения окончательно заявила о том, что брак является союзом исключительно между мужчиной и женщиной, тем самым осудив однополые браки. При этом епископы признали, что Церковь все же должна выступать против гомофобии, пишет The Guardian.

Как отмечают журналисты, после двух лет напряженной дискуссии с участием духовенства и прихожан епископы Церкви Англии подготовили доклад, в котором четко оговорено, что брак является "союзом, на постоянной основе и в течение всей жизни, одного мужчины и одной женщины".

Епископ Норвича Грэм Джеймс пояснил, что Англиканская церковь не должна "приспосабливать свое учение к тенденциям времени". При этом церковные правила, по его словам, дают "максимальную свободу" приверженцам однополых отношений, то есть вопрос их участия в церковной жизни будет отдаваться на рассмотрение священником конкретной ситуации.

Сторонники однополых браков уже охарактеризовали доклад Англиканской церкви как "жестокий" и назвали его "огромным провалом", который может негативно сказаться на посещении церковных служб и повиновении прихожан, не согласных с позицией епископов.

Эксперты отмечают, что решение Церкви встретит жесткую критику со стороны ЛГБТ-сообщества, которое хотело, чтобы Англиканская церковь хотя бы согласилась официально "благословлять" однополые союзы, несмотря на то, что она не считает возможным приравнять их к браку.

Тем не менее англиканские епископы исключили возможность таких "благословений", которые, по их мнению, автоматически означали бы одобрение однополых браков. В то же время священнослужители высказались за разработку нового документа, "утверждающего место лесбиянок и геев в жизни Церкви".

Отметим, что осенью прошлого года в Канаде впервые в истории Англиканской церкви в сан епископа был рукоположен открытый гомосексуалист. 45-летний Кэнон Робертсон, который вместе со своим партнером Моханом воспитывает двоих детей, стал епископом третьей по размеру в стране епархии Торонто.

Посвященный вопросам семьи Синод епископов Римско-католической церкви, который заседал в Ватикане осенью 2014-го и 2015 годов, призвал с большим уважением относиться к гомосексуалам и нетрадиционным парам, которые, "несмотря на падение, могут стать достойными членами Церкви".

"Надо принимать людей такими, какие они есть, для того, чтобы понимать, как их поддержать и поощрить в поисках Бога. Только при такой поддержке они будут чувствовать себя равноправной частью Церкви. Это касается как разведенных и второбрачных католиков, так и гомосексуалов, а также нетрадиционных семейных пар", - заявлял венгерский кардинал Петер Эрде.

Эрде особо подчеркивал, что, поскольку однополые браки являются одной из "моральных проблем" современности, они не могут рассматриваться на равных с традиционными союзами. Однако, по мнению католического иерарха, "они могут порой показывать примеры взаимной помощи на грани жертвы, что составляет драгоценный опыт в жизни партнеров".