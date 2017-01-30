Патриарх Сербский Ириней во главе делегации Сербской Православной Церкви прибыл в Лондон
- 30 января
- 11:54
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- Источник:
- Седмица.Ru
По случаю праздника св. Саввы Сербского Патриарх Ириней совершил Литургию в соборе св. Саввы в Белграде
БЕЛГРАД. 27 января 2017 г., по случаю праздника св. Саввы (+1236 г.), первого Архиепископа Сербской Православной Церкви, Патриарх Сербский Ириней возглавил Божественную литургию в крипте собора, посвященного святому Савве в Белграде, сообщил официальный сайт Сербской Православной Церкви.
Среди многочисленных верующих, принявших участие в торжественном богослужении, также присутствовали главы департамента Сербского правительства по делам Косово и Метохии Марко Джурич и департамента по взаимоотношениям с религиозными объединениями Милета Радоевич.
В богослужении также участвовали тридцать детей, приехавших из Косовской Митровицы (Косово и Метохия).
По окончании Литургии Предстоятель Сербской Православной Церкви освятил традиционный праздничный калач.
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