По случаю праздника св. Саввы Сербского Патриарх Ириней совершил Литургию в соборе св. Саввы в Белграде

В богослужении участвовали дети, приехавших из Косово

БЕЛГРАД. 27 января 2017 г., по случаю праздника св. Саввы (+1236 г.), первого Архиепископа Сербской Православной Церкви, Патриарх Сербский Ириней возглавил Божественную литургию в крипте собора, посвященного святому Савве в Белграде, сообщил официальный сайт Сербской Православной Церкви.

Среди многочисленных верующих, принявших участие в торжественном богослужении, также присутствовали главы департамента Сербского правительства по делам Косово и Метохии Марко Джурич и департамента по взаимоотношениям с религиозными объединениями Милета Радоевич.

В богослужении также участвовали тридцать детей, приехавших из Косовской Митровицы (Косово и Метохия).

По окончании Литургии Предстоятель Сербской Православной Церкви освятил традиционный праздничный калач.