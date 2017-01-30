Высшее духовенство Сальвадора просит ООН помочь в диалоге правительства и преступных банд

Церкви надеются повлиять на преступников через богобоязненных членов их семей

САН САЛЬВАДОР. Церковные лидеры в Сальвадоре обратилось в ООН с просьбой о посреднической помощи в налаживании диалога правительства и преступных банд, сообщает Fides.

По словам, Медардо Гомеса, известного лютеранского епископа, лидеры Лютеранской и Евангелической Церквей пошли на этот шаг в надежде стронуть с места «процесс движения к миру» в стране. Он также отметил, что священники ряда приходов поддерживают контакты с преступными группировками, в том числе с членами банды «Мара Сальватруча», через богобоязненных членов их семей. «Родственники этих заблудших молодых людей являются прихожанами наших храмов и активными членами наших местных христианских общин – это их матери, жены и отцы, и многие из них рады оказать нам помощь в налаживании диалога с бандами» - сказал епископ Гомес. За неделю до этого события, католический епископ Роса Чавес дважды делал заявления, что местная Католическая Церковь также готова принять участие в налаживании контактов и диалога между правительством и лидерами организованных преступных группировок – при условии, что стороны попросят ее принять в нем участие, а также будут созданы благоприятные условия взаимного доверия «с должным уважением к общепринятым общественным нормам».

Однако высшие правительственные чиновники страны настроены решительно, заявляя, что не могут пойти на диалог с преступниками. Так, Говард Котто, руководитель Национальной гражданской полиции, подчеркнул, что считает видимую уступчивость и готовность банд к диалогу просто хитрой уловкой. «Это всего лишь тактический ход глав преступных группировок – они рассчитывают с помощью средств массовой информации выставить себя скорее жертвами обстоятельств, чем вдохновителями и организаторами тяжких преступлений» - сказал Котто. Того же мнения придерживается и Оскар Ортис, вице-президент Республики, заявивший: «Правительство страны не ведет переговоры с бандами. Мы от имени страны можем сделать лишь одно-единственное предложение тем, кто привык запугивать и шантажировать население нашей родины – а именно, оставить путь преступлений. Другого варианта у них нет, ибо государство сделает все возможное, чтобы выиграть эту битву. Очень возможно, что победа обойдется нам дорого, но мы все равно победим».