Каноник Гэвин Ашенден: Церковь Англии быстро капитулирует перед либеральными тенденциями светской культуры

Утверждает королевский капеллан, оставивший службу в знак протеста против чтения Корана в церкви

ЛОНДОН. Бывший королевский капеллан, оставивший службу в знак протеста против чтения Корана во время кафедральной службы, заявляет, что Церковь Англии быстро капитулирует перед прихотями либеральной культуры, сообщает Christiantoday.

Каноник Гэвин Ашенден уверен, что в ближайшие десятилетия Церковь Англии потерпит крушение, если не будет бороться за консервативные ценности истинного христианства. «Не видно ни малейших признаков, чтобы Церковь Англии собиралась пересмотреть свою политику вечных уступок и приспособленчества к светской культуре, - говорит каноник Ашенден. – Более того, она уже отбросила некоторые ключевые апостольские нормы». Он также сравнивает упадок, переживаемый Церковью Англии, с явным ростом веры в России и Китае и утверждает, что причина подобных различий заключается в том, что тамошние вероучителя «не делают ни малейших уступок прихотям светской культуры».

Каноник Ашенден прослужил девять лет в качестве одного из капелланов королевы в соборе Святой Марии в Глазго, но не стерпел, когда высшее духовенство собора дозволило мусульманскому юнцу огласить с кафедры собора тексты Корана, в которых отрицается, что Иисус является Сыном Божьим. «После расследования моего протеста, затеянного чиновниками Букингемского дворца, я пришел к выводу, что наиболее достойным путем для меня будет выход в отставку» - написал каноник в своем блоге. При этом он обвинил архиепископа Кентерберийского в замалчивании этой проблемы. «Не подлежит ни малейшему сомнению, что архиепископ имел полную возможность высказаться по вопросу нерушимости христианских основ веры, - отметил каноник Ашенден, - Но он смолчал, и причины этого молчания известны только ему, но этой возможностью он не воспользовался».

Мятежный священник в настоящее время не имеет официального допуска к несению духовной службы в Церкви Англии, и подумывает о переходе в другую англиканскую церковь. «В настоящее время существуют два вида англиканской веры, - говорит священник. – Это светское англиканство и традиционное библейское англиканское богословие. Я вижу, что и мне самому, и многим другим очень скоро придется сделать свой выбор».

Свое нынешнее положение каноник Ашенден описывает как «пребывание в лимбе» (у католиков это место между раем и адом, где пребывают души праведников, умерших до пришествия Христа, и души некрещёных младенцев), имея в виду промежуточное состояния между оставленной им Церковью Англии и консервативными англиканскими церквями, которых немало по всему миру. «Я с надеждой смотрю на нынешнее состояние англиканской веры по всему миру и считаю себя принадлежащим тем частям церкви, которые сохранили во всей чистоте библейскую веру, - говорит мятежный каноник. – И я все больше отхожу от тех частей, к которым принадлежит Церковь Англии».

Консервативная ассоциация Англиканской церкви GAFCON предлагает «альтернативное духовное руководство» консервативным священникам, которые вынуждены служить в епархиях, возглавляемых склонными к либерализму епископами. Эта возможность перехода под духовное начало иного епископа аналогична альтернативным условиям духовной службы, предлагаемым тем клирикам Великобритании, которые не приемлют практику рукоположения женщин в духовный сан. Любой английский викарий с подобными взглядами имеет возможность перейти под начало Рода Томаса, епископа Мэйдстоунского, который всегда выступал против священничества женщин.

«Я не нахожу большого смысла в служении церкви, которая стремится прислуживать светской и гедонистической культуре в роли удобного приспособленца, а часть нынешней нашей церкви явно развивается в этом направлении, - говорит отец Ашенден. – Я хочу оставаться глубоко верующим служителем Божьим, но мне все больше кажется, что это возможно лишь вне лона Церкви Англии».