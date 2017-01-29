Брюссельский Архив русской эмиграции передал свои издания в Славянскую библиотеку Праги

Серию составили 11 томов произведений разных жанров

БРЮССЕЛЬ. 26 января 2017 года протоиерей Павел Недосекин, настоятель Троицкого Патриаршего подворья в Брюсселе и главный редактор издательства брюссельского Архива русской эмиграции, передал в крупнейшее славянское книгохранилище Европы - Славянскую библиотеку Праги - полную серию опубликованных архивом документов.

Серию составили 11 томов произведений литературного (поэзия и проза), эпистолярного (письма и дневники) и мемуарного жанров, авторы которых разделили скорбный путь изгнания, оказавшись вне пределов России, но, живя в эмиграции, не утратили с ней духовной связи.

Среди авторов, как очень известные: генерал Павел Романовский, начальник штаба Добровольческой Армии; Аркадий Столыпин, племянник знаменитого премьер-министра Российской империи; протопресвитер Армии и Флота отец Георгий Шавельский, так и менее знакомые читателю: Юрий Рейнгардт; Евгений Драшусов, потомок известного педагога Сушарда, получившего российское подданство лично от Николая I и трогательно описанного в воспоминаниях Ф.М.Достоевского; Михаил Любовин, русский Робинзон, донской казак, оказавшийся сначала в Турции, потом в Европе и затерявшийся позднее в просторах Африки, где жил кофейным латифундистом и живо описал перипетии своей изменчивой судьбы.

Кроме того, несколько томов содержат: архив XX века Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря, историю Русской Православной Церкви в Бельгии и Королевстве Сербов, Хорватов. и Словенцев.

Кроме этой серии, в Пражскую библиотеку были также переданы три изданных тома серии "Славянская патрология", - первые книги объемного многотомного проекта, который, как ожидается, включит в себя более ста томов.

Со стороны Славянской библиотеки Праги книги принял её директор Лукаш Бабка. Он также обсудил с протоиереем Павлом Недосекиным планы дальнейших изданий Архива.

Как известно, Чехия стала второй родиной для многих известных русских эмигрантов, архивы которых продолжают оставаться в хранилищах страны. Планы их совместных изданий обсуждался в ходе встречи.