В дальнем зарубежье действует 900 приходов Русской Православной Церкви

На протяжении последних 25 лет происходит новая волна появления русских приходов за границей

МОСКВА. Московский Патриархат насчитывает 900 приходов в странах дальнего зарубежья.



"Сегодня мы имеем ясную статистику, показывающую, что за пределами СНГ у Русской Православной Церкви насчитывается почти 900 приходов", - сообщил глава управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний на круглом столе в рамках Рождественских парламентских встреч в Госдуме.



По его словам, на протяжении последних 25 лет происходит новая волна появления русских приходов за границей, и это связано с тем, что соотечественники стали приезжать за рубеж в поисках лучшей жизни.



При этом епископ особо отметил, что соотечественники за рубежом объединяются именно вокруг приходов, почти при каждом из них существуют школы, в которых изучается в том числе и русский язык.



Со своей стороны глава административного секретариата патриархии, управляющий приходами в странах Юго-Восточной и Восточной Азии архиепископ Солнечногорский Сергий попросил власти содействовать в предоставлении помещений и земельных участков.



Он привел в пример столицу Филиппин, где с 1990 года "только остовы фундаментов стоят, и территория принадлежит российскому государству".



"Если есть такая возможность, то рассмотрите его, по передаче недвижимости, земли для того, чтобы мы там строили приходы, школы и несли достойно миссию Русской православной церкви, проповедуя наши великие ценности, нашу литературу и наш великий могучий русский язык", - заявил иерарх.



В свою очередь митрополит Аргентинский и Южноамериканский Игнатий предложил создать в каждой латиноамериканской стране центры русской культуры.