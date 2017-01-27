СМИ: Власти Петербурга намерены передать Исаакиевский собор Русской Церкви в течение года
- 27 января
- 14:36
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- Источники:
- Российская газета
- Седмица.Ru
День снятия блокады Петербург отмечает многочисленными памятными акциями
На Дворцовой площади пройдет акция «Небо Ленинграда» с воздушными шарами в форме аэростатов, у Дома радио с открытой сцены будут звучать стихи Ольги Берггольц. В Исаакиевском соборе, где во время осады хранились музейные коллекции, пройдет тематический концерт, а на Марсовом поле устроят реконструкцию салюта 1944 года в честь освобождения Ленинграда - специально привезенные орудия времен войны дадут 12 залпов.
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