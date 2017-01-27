27 января - День снятия блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. День снятия блокады Петербург отмечает многочисленными памятными акциями, сообщает «Российская газета». На Пискаревском кладбище пройдет траурно-торжественное мероприятие. Кроме того, представители диаспор и землячеств возложат цветы к 96 тематическим плитам на Аллее Памяти, посвященным представителям народов, сражавшимся за город на Неве.

На Дворцовой площади пройдет акция «Небо Ленинграда» с воздушными шарами в форме аэростатов, у Дома радио с открытой сцены будут звучать стихи Ольги Берггольц. В Исаакиевском соборе, где во время осады хранились музейные коллекции, пройдет тематический концерт, а на Марсовом поле устроят реконструкцию салюта 1944 года в честь освобождения Ленинграда - специально привезенные орудия времен войны дадут 12 залпов.