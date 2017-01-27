Она загоняет людей в «порочный круг тревоги» и постоянного страха

ВАТИКАН. Папа призвал мировую прессу прекратить постоянное смакование плохих новостей, поскольку оно загоняет людей в «порочный круг тревоги» и постоянного страха, сообщает Religionnews.

«Я убежден в том, что нам следует разорвать порочный круг тревог и прекратить накручивать страхи из-за постоянного смакования плохих новостей, - сказал Папа Франциск в четверг. – Я не призываю, конечно, ни к распространению неверной информации, полностью игнорирующей человеческие страдания, ни к наивному оптимизму с его слепотой к скандалам и злу». Далее в своей речи, составленной в самых сильных и образных выражениях, Папа подчеркнул, что хотел бы побудить профессионалов журналистики сосредоточиться на «конструктивных формах сообщений, отвергающих всякую предубежденность» и вносящих свой вклад в создание атмосферы «реализма и доверия».

Эта речь понтифика прозвучала всего через несколько дней после того, как президент Трамп обрушился на представителей тех новостных агентств, которые передергивали цифры в своих сообщениях о численности собравшихся на его инаугурацию.

В своей речи Папа также отметил, что его тревожит излишняя сосредоточенность информационной индустрии на «плохих новостях», в том числе на «военных столкновениях, терроризме, скандалах и человеческих горестях во всех их видах и формах». Журналисты привыкли считать, что хорошие новости «плохо продаются» и потому жадно хватаются за «трагедии человеческих страданий и тайны зла» и делают из них предмет развлечения.

«Я прошу всех нас питать души наших современников такими сюжетами, которые, по сути, сообщают «хорошие новости», сказал понтифик.

Напомним, что еще в декабре прошлого года Папа говорил, что информационные источники, упивающиеся скандалами и смакующие дурно пахнущую грязь, а также распространяющие лживые пряные новости, мало чем отличаются от извращенцев, наслаждающихся экскрементами. В своем интервью бельгийскому католическому еженедельнику Tertio понтифик отметил, что распространение ложной информации наносит «самый, наверное, огромный ущерб из всего того зла, которое способны распространять средства массовой информации», и использование прессы для обмана публики, вместо ее просвещения, является грехом.

Следует также отметить, что 17 мая этого года Папа намерен принять участие во Всемирном дне электросвязи и информационного общества, причем тема его послания на этом событии называется «Не бойтесь, я с вами: несите людям надежду и доверие в наше время».