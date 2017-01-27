Мусульманин, убивший христианского священника в Турции, попытался обвинить покойного в провокации

Убийцу выпустили после того, как он отсидел едва половину тюремного срока

ТРАБЗОН. Мусульманин, убивший христианского священника в Турции, переложил всю вину на покойного в своем интервью турецкой прессе после того, как его выпустили на свободу. Он не отсидел и половину тюремного срока, сообщает Fides.

Огужан Акдин, 26-летний убийца отца Андреа Санторо, после своего досрочного освобождения дал интервью турецкой прессе, изложив в нем свою версию убийства, которая поражает полной недостоверностью и абсурдностью. Согласно его заявлению, опубликованному турецкой газетой Karadeniz, он пришел с огнестрельным оружием в христианский храм в Трабзоне пятого февраля 2006 года, чтобы спросить у отца Андреа, как он тут оказался и почему занимается обращением в христианство молодых мусульман. На это священник ему якобы ответил, что «христианство есть единственная истинная религия» и что «наступит день, когда мы обратим в христианство всех турок». Именно эти фантастические речи, по словам Акдина, вызвали в нем неудержимый гнев, и он воскликнул, что единственная истинная религия ислам, после чего убил священника двумя выстрелами в упор. На самом же деле, как установлено следствием, убийца не обмолвился со своей жертвой ни единым словом, но прокричал перед выстрелами «Аллах велик», поразив священника в тот момент, когда тот молился у алтаря церкви в Трабзоне.

Неправдоподобную выдумку, рассказанную убийцей, многие восприняли как еще одно преступление против отца Санторо, который всей своей жизнью и служением Богу доказал свою великую любовь ко всем людям и к мусульманам в особенности –и полную, абсолютную непричастность ко всем проектам так называемого «прозелитизма». «Отец Андреа помогал людям лучше понимать друг друга, и умел своей проповедью разоружить логику противостояния, - сказал в интервью агентству Fides епископ Пол Бизетти, апостольский викарий Анатолии, по случаю десятой годовщины расправы с итальянским священником. – Вот почему его миссионерский образ как пастыря, призывающего к диалогу, остается таким современным и сегодня». А Папа Бенедикт XVI назвал его «мужественным свидетелем Евангелия Любви» и особо подчеркнул «щедрость и апостольское рвение», с которыми отец Андреа осуществлял в Турции свое служение «во имя Евангелия и на пользу нуждающимся и ущемленным в правах».

Огужану Акдину на момент убийства было 16 лет, и в 2006 году он был приговорен к тюремному заключению сроком 18 лет и 10 месяцев, но был выпущен на свободу в августе прошлого года.